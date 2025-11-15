Un buteur à l’OM, la grande annonce !

Blessé à l’épaule, Amine Gouiri a dû passer par la case opération. Actuellement indisponible, l’attaquant de l’OM est en pleine rééducation du côté du Qatar. Un processus qui se passe visiblement très bien. De quoi permettre à l’Algérien de revenir plus vite que prévu ? Dans le clan Gouiri, on est en tout cas heureux de l’évolution des choses.
A l’instar du PSG, l’OM n’est également pas épargné par les blessures depuis le début de la saison. Dans l’infirmerie olympienne, on peut retrouver actuellement Amine Gouiri. Touché à l’épaule, l’Algérien a dû se faire opérer. De quoi forcément l’éloigner des terrains un certain moment. Alors que le retour de Gouiri avec l’OM était prévu pour la fin du mois de janvier, cela pourrait finalement se faire avant cela.
« Tout se passe bien pour Amine »
Pour se remettre de sa blessure à l’épaule, Amine Gouiri a décidé d’aller vers sa rééducation au Qatar, au centre Aspetar. Et pour l’attaquant de l’OM, tout semble aller très bien. En effet, pour La Provence, le clan Gouiri explique : « A Aspetar, ils sont très professionnels, archi carré. Tout se passe bien pour Amine, il a de bonnes sensations ».
« Il se concentre seulement sur les échéances à court terme de son programme »
Forcément, cela ouvre la porte à un retour plus vite que prévu pour Amine Gouiri, même si pour l’instant, on refuse de s’avancer à ce sujet. « Amine est une personne d’un naturel assez optimiste, il se concentre seulement sur les échéances à court terme de son programme », fait-on savoir dans l’entourage de Gouiri.