OM - Arabie Saoudite : L’offre que personne n’a vu venir ?

Axel Cornic

Lors du dernier mercato estival, l’Olympique de Marseille a encore une fois beaucoup recruté, avec une douzaine de nouveaux joueurs qui ont débarqué. Mais les dirigeants phocéens ont également fait des gros efforts pour retenir certains joueurs et notamment une jeune talent qui a d’ailleurs intégré la rotation de Roberto De Zerbi, depuis le début de la saison.

Depuis son arrivée il y a un an et demi, Roberto De Zerbi a vu ses dirigeants se plier en quatre pour lui offrir les joueurs dont il avait besoin. Mais l’Italien a également décidé de mettre en valeur mes jeunes talents de l’OM comme avec Robinio Vaz, l’une des grandes révélations de ce début de saison.

Bakola, promesse manquée ? Mais la belle histoire de l’attaquant semble être une exception, puisque les autres jeunes lancés par De Zerbi n’ont pas connu le même succès. C’est le cas de Darryl Bakola, qui n’a disputé que 24 minutes de jeu en cinq matchs de Ligue 1 depuis le début de la saison. Une situation qui commencerait d’ailleurs à agacer le milieu de terrain de 17 ans, dont le contrat qui le lie à l’OM va jusqu’en juin 2027.