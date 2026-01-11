Kylian Mbappé : Le coup de pression du Real Madrid !

Pierrick Levallet

Passé dans l’ombre de Kylian Mbappé, Vinicius Jr n’y arrive plus au Real Madrid. Le Brésilien vit un véritable calvaire et n’arrive pas à redresser la barre. Le club madrilène aimerait toutefois que l’international auriverde retrouve son meilleur niveau et lui mettrait ainsi la pression et fixant des exigences élevées.

Depuis quelques mois maintenant, Vinicius Jr est passé dans l’ombre de Kylian Mbappé au Real Madrid. L’international auriverde a été relégué à un rôle secondaire après l’arrivée de l’ancien du PSG. Et le Brésilien n’arrive pas à sortir la tête de l’eau. Cette saison, l’attaquant de 25 ans traverse un véritable calvaire. Mais chez les Merengue, on continue de croire en lui.

Le Real Madrid fixe la barre haut pour Vinicius Jr Comme le rapporte MARCA, le Real Madrid voudrait que Vinicius Jr retrouve son meilleur niveau. La Casa Blanca lui mettrait ainsi la pression en fixant des exigences élevées. Les supporters madrilènes, eux, commenceraient à montrer leur impatience à l’égard du Brésilien, surtout face à certains gestes qui n’ont pas été à leur goût.