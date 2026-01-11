Kylian Mbappé : Le coup de pression du Real Madrid !

Passé dans l’ombre de Kylian Mbappé, Vinicius Jr n’y arrive plus au Real Madrid. Le Brésilien vit un véritable calvaire et n’arrive pas à redresser la barre. Le club madrilène aimerait toutefois que l’international auriverde retrouve son meilleur niveau et lui mettrait ainsi la pression et fixant des exigences élevées.
Depuis quelques mois maintenant, Vinicius Jr est passé dans l’ombre de Kylian Mbappé au Real Madrid. L’international auriverde a été relégué à un rôle secondaire après l’arrivée de l’ancien du PSG. Et le Brésilien n’arrive pas à sortir la tête de l’eau. Cette saison, l’attaquant de 25 ans traverse un véritable calvaire. Mais chez les Merengue, on continue de croire en lui.
Le Real Madrid fixe la barre haut pour Vinicius Jr
Comme le rapporte MARCA, le Real Madrid voudrait que Vinicius Jr retrouve son meilleur niveau. La Casa Blanca lui mettrait ainsi la pression en fixant des exigences élevées. Les supporters madrilènes, eux, commenceraient à montrer leur impatience à l’égard du Brésilien, surtout face à certains gestes qui n’ont pas été à leur goût.
L'absence de Mbappé ne lui a pas été bénéfique
Reste maintenant à voir si Vinicius Jr saura sortir la tête de l’eau. En l’absence de Kylian Mbappé lors des premiers jours de l’année, l’international auriverde ne s’est pas spécialement montré convaincant. Le Real Madrid espérerait néanmoins toujours un retour en forme de Vinicius Jr. À suivre...