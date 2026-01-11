Kylian Mbappé quitte Madrid : Le verdict est tombé !

C'était le hic de la Saint-Sylvestre. A la veille du jour de l'an, le Real Madrid annonçait une blessure au genou pour Kylian Mbappé, son meilleur buteur aux 29 réalisations cette saison. Néanmoins, le Français semble avoir pris de l'avance sur sa période de convalescense puisqu'il figure dans le groupe pour la finale de la Supercoupe d'Espagne contre le FC Barcelone ce dimanche soir. Le verdict est tombé pour sa titularisation.
Kylian Mbappé a quitté Madrid vendredi. Après une séance d'entraînement individuelle à Valdebebas au lendemain de la qualification du Real Madrid en Arabie saoudite en finale de la Supercoupe d'Espagne (victoire 2-1 contre l'Atletico de Madrid). Direction Djeddah pour le Soulier d'or européen qui a contracté une entorse au genou fin décembre lui faisant rater les deux premiers rendez-vous de l'année 2026 du Real Madrid.
Mbappé rejoint le Real Madrid en Arabie saoudite
Sa présence en Arabie saoudite signifie-t-elle qu'il va pouvoir jouer cette finale ce dimanche contre le FC Barcelone ? Xabi Alonso a évoqué son cas en conférence de presse samedi. « Kylian se sent bien mieux. Il nous a rejoint hier (vendredi NDLR), cet après-midi il s'entraînera avec l'équipe et nous aurons alors les informations complètes pour pouvoir évaluer ensemble ses chances de jouer, soit dès le coup d'envoi, soit un petit peu moins ».
Mbappé sur le banc pour Barcelone
Hors de question cependant de faire jouer Kylian Mbappé sous infiltration afin d'atténuer sa douleur au genou si l'on se fie aux propos tenus par son coach au cours du point presse en question. « Le faire jouer sous infiltration ? C'est une décision que nous devons prendre avec le joueur, le staff technique et les médecins. Il faut toujours mesurer les risques, mais nous ne sommes pas des 'kamikazes ».
Débutera, ne débutera pas ? RMC Sport nous apprend ce dimanche après-midi que Mbappé regardera le coup d'envoi... du banc des remplaçants. Le staff technique de Xabi Alonso aurait travaillé la mise en place du onze de départ en ce sens et donc sans Mbappé.