Kylian Mbappé : La tromperie révélée par une star française ?

Ce dimanche soir, le Real Madrid affronte le FC Barcelone en finale de la Supercoupe d’Espagne. Un Clasico que Kylian Mbappé pourrait, à la surprise générale, disputer. En effet, le Français a fait le voyage jusqu’en Arabie saoudite alors qu’on le pensait blesser au genou. Mais Mbappé était-il réellement indisponible ? David Douillet, célèbre judoka français, a quelques doutes…

Pour atteindre le record de buts de Cristiano Ronaldo sur une année civile avec le Real Madrid, Kylian Mbappé a mis son corps à rude épreuve. Trop ? Touché au genou, le Français a forcé, mais ça a fini par craquer. En effet, le 31 décembre dernier, il était révélé que Mbappé souffrait d’une entorse du genou et il était alors question d’une absence de 3 semaines.

Mbappé de retour face au Barça ? Mais voilà que ce dimanche, Kylian Mbappé pourrait finalement jouer face au FC Barcelone. Alors que le Real Madrid dispute la Supercoupe d’Espagne contre les Blaugrana, le numéro 10 merengue s’est rendu en Arabie saoudite pour cette rencontre. Mbappé pourrait ainsi disputer quelques minutes face au Barça, ce qui semblait pourtant impossible il y a quelques jours…