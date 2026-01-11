Kylian Mbappé : La tromperie révélée par une star française ?

Ce dimanche soir, le Real Madrid affronte le FC Barcelone en finale de la Supercoupe d’Espagne. Un Clasico que Kylian Mbappé pourrait, à la surprise générale, disputer. En effet, le Français a fait le voyage jusqu’en Arabie saoudite alors qu’on le pensait blesser au genou. Mais Mbappé était-il réellement indisponible ? David Douillet, célèbre judoka français, a quelques doutes…
Pour atteindre le record de buts de Cristiano Ronaldo sur une année civile avec le Real Madrid, Kylian Mbappé a mis son corps à rude épreuve. Trop ? Touché au genou, le Français a forcé, mais ça a fini par craquer. En effet, le 31 décembre dernier, il était révélé que Mbappé souffrait d’une entorse du genou et il était alors question d’une absence de 3 semaines.
Mbappé de retour face au Barça ?
Mais voilà que ce dimanche, Kylian Mbappé pourrait finalement jouer face au FC Barcelone. Alors que le Real Madrid dispute la Supercoupe d’Espagne contre les Blaugrana, le numéro 10 merengue s’est rendu en Arabie saoudite pour cette rencontre. Mbappé pourrait ainsi disputer quelques minutes face au Barça, ce qui semblait pourtant impossible il y a quelques jours…
« Si tu as vraiment une entorse du genou, je suis désolé, tu ne peux pas jouer correctement »
Ça irait donc mieux pour Kylian Mbappé et son genou. Mais voilà que David Douillet a émis quelques doutes sur la réelle gravité de la blessure du joueur du Real Madrid. Au micro des Grandes Gueules du Sport, le célèbre judoka a confié : « Moi, dans le monde du foot, je trouve que c’est un monde où le niveau de douleur et de blessure n’est pas le même qu’ailleurs. Si tu as vraiment une entorse du genou, je suis désolé, tu ne peux pas jouer correctement. C’est impossible. Ils sont tellement protégés, tellement encadrés que le moindre petit truc, d’un seul coup, ça prend des proportions incroyables. Je pense que les joueurs s’engouffrent là-dedans aussi pour récupérer. C’est pour ça que je ne suis pas inquiet. Il a mal au genou sans doute, le voyant s’est allumé, il tire sur son corps. Mais de là à dire qu’il a une entorse, je trouve que s’il rejoue maintenant, c’est que l’entorse n’était pas si dramatique ».