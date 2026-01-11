Kylian Mbappé, la nouvelle relation à l’étranger !

Pierrick Levallet

Pour entourer Kylian Mbappé, Xabi Alonso a testé plusieurs choses au Real Madrid. Le coach espagnol a notamment accordé sa confiance à Rodrygo. L’international auriverde a sauvé le poste du technicien de 44 ans et est redevenu un joueur indispensable chez les Merengue. Et cette nouvelle relation pourrait bien faire les affaires de Kylian Mbappé.

