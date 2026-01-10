Kylian Mbappé - Cristiano Ronaldo : Le problème annoncé à l’étranger !

Pierrick Levallet

Juste avant de passer en 2026, le Real Madrid a annoncé la blessure de Kylian Mbappé. Le capitaine de l’équipe de France a ainsi manqué les matchs face au Real Betis et l’Atlético de Madrid. Mais le problème remontait en réalité bien plus loin pour l’attaquant de 27 ans, qui a malgré tout égalé un record de Cristiano Ronaldo avant la fin d’année.

L’année 2026 a mal démarré pour Kylian Mbappé. Le 31 décembre dernier, le Real Madrid a officialisé la blessure du capitaine de l’équipe de France, touché à un genou. L’ancien du PSG a ainsi manqué les rencontres face au Real Betis et l’Atlético de Madrid. Mais en réalité, le problème remontait beaucoup plus loin pour le champion du monde 2018.

Les problèmes de genou de Mbappé étaient là avant Noël Comme le rapporte MARCA, Kylian Mbappé ressentait déjà une gêne avant la trêve de Noël. Remplaçant contre Manchester City en Ligue des champions, il avait toutefois joué contre Alavés et Séville en Liga puis contre Talavera en Coupe du Roi. De cette manière, le natif de Bondy a pu égaler le record de buts de Cristiano Ronaldo sur une année civile (59).