Le «meilleur joueur du monde» annoncé au Real Madrid… et ce n’est pas Mbappé !

Vendredi soir, le Maroc s’est imposé face au Cameroun (2-0) en quarts de finale de la Coupe d’Afrique des Nations et a une nouvelle fois pu compter sur Brahim Diaz, auteur de son cinquième but de la compétition. Après la rencontre, Walid Regragui a encensé le joueur du Real Madrid qui, selon lui, peut être le meilleur du monde « s’il le souhaite ».

En manque de temps de jeu au Real Madrid, Brahim Diaz brille depuis le début de la Coupe d’Afrique des Nations. Vendredi en quarts de finale contre le Cameroun (2-0), le Madrilène a inscrit son cinquième but en cinq matchs depuis le début de la CAN. L’international marocain (20 sélections, 13 buts) est devenu le premier joueur à marquer lors de ses cinq premières rencontres dans la compétition sur les 15 dernières années.

« Il a changé sa mentalité » « Ce qui me plaît chez Brahim, c’est qu’il n’a pas seulement marqué, mais il a changé sa mentalité », a déclaré Walid Regragui en conférence de presse après la rencontre. « Ce qu’il fait ce soir (vendredi), c’est courir, se battre, garder le ballon. Il envoie un message à son équipe. Dans l’esprit de l’équipe, c’est très important quand tu vois ton meilleur joueur courir comme ça. Après, s’il marque, c’est très important pour nous, mais ce qui est important, c’est le travail pour l’équipe. Il fait ce que je souhaite et il croit en ce que je veux. »