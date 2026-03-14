Zinedine Zidane : Le joueur qui lui en a fait le plus baver, «il était dur...»

Axel Cornic

Que ce soit avec le Real Marid, la Juventus ou encore les Girondins de Bordeaux et évidemment l’équipe de France, Zinedine Zidane a croisé des nombreux adversaires. Mais il y en a qui l’ont plus marqué que d’autres, avec un nom qui va parler aux amateurs de la Serie A.

Il y a des joueurs qui ont marqué les esprits. Zinedine Zidane est l’exemple parfait, puisque même dix ans après la fin de sa carrière en finale de la Coupe du monde 2006, l’ancien numéro 10 fait encore les rêver les fans de football. Mais tout n’a pas été simple au cours de sa carrière, passée par l’Espagne, la France et notamment l’Italie.

Kylian Mbappé : Une star l'a poussé à recaler le PSG, elle déballe l'histoire ! https://t.co/P25TmIqFxK — le10sport (@le10sport) March 14, 2026

« Le plus difficile, c’était Paolo Maldini » Arrivé en 1996 à la Juventus, Zidane a en effet découvert une toute nouvelle réalité, dans ce qui était à l’époque le meilleur championnat au monde. En Serie A, il a ainsi croisé la route de l’un des défenseurs les plus réputé de l’histoire. « Le plus dur… Bon, pas le plus dur, mais le plus difficile. Dans le sens où il était très bon, pas dans le sens méchant où il voulait te faire mal. Le plus difficile, c’était Paolo Maldini » a expliqué le Français, lors d’un entretien sorti en 2023.