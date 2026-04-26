PSG - «Ce n’est pas le moment de me parler de ça» : Le sujet que Luis Enrique refuse d’aborder avec les journalistes

Vainqueur à Angers ce samedi en début de soirée, le PSG possède désormais six points d’avance sur le RC Lens en Ligue 1 et a fait le plein de confiance à trois jours du choc contre le Bayern Munich. Mais Luis Enrique pourrait devoir se passer de deux joueurs, sortis à la pause. Après la rencontre, l’Espagnol n’a pas voulu en dire davantage…
Ce samedi, le Paris Saint-Germain a fait le plein de confiance à Angers (3-0) grâce à des réalisations de Kang-in Lee, Senny Mayulu et Lucas Beraldo. Un excellent résultat au lendemain de la contreperformance du RC Lens sur la pelouse de Brest (3-3), plaçant les Sang et Or à six points du leader parisien. Ce succès du PSG survient surtout à trois jours de la demi-finale aller de Ligue des champions contre le Bayern Munich.
Hakimi et Hernandez sortis à la mi-temps
Le PSG pourra-t-il compter sur tous ses joueurs pour ce rendez-vous crucial ? La situation de Vitinha est encore incertaine tandis que Luis Enrique a remplacé deux joueurs à la mi-temps du match contre Angers : Achraf Hakimi, qui semblait touché à la suite d'un sprint, et Lucas Hernandez, qui s’est touché une cuisse à plusieurs reprises. L’entraîneur du Paris SG a été invité à donner des nouvelles de ses joueurs au coup de sifflet final, au micro de Ligue 1+.
« Ce n’est pas le moment de me parler de ça »
« Ce n'est pas le moment de donner des informations au Bayern. Tout le monde est prêt. Tout va bien. Pas de soucis », a réagi Luis Enrique, relancé sur le sujet en conférence de presse. « Il y a eu de tout. Mais ce n’est pas le moment de me parler de ça, on commence à peine la demi-finale et, pour le moment, je ne sais rien », a simplement répondu l’Espagnol. Le suspense reste total...