PSG - «Ce n’est pas le moment de me parler de ça» : Le sujet que Luis Enrique refuse d’aborder avec les journalistes

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Vainqueur à Angers ce samedi en début de soirée, le PSG possède désormais six points d’avance sur le RC Lens en Ligue 1 et a fait le plein de confiance à trois jours du choc contre le Bayern Munich. Mais Luis Enrique pourrait devoir se passer de deux joueurs, sortis à la pause. Après la rencontre, l’Espagnol n’a pas voulu en dire davantage…

Ce samedi, le Paris Saint-Germain a fait le plein de confiance à Angers (3-0) grâce à des réalisations de Kang-in Lee, Senny Mayulu et Lucas Beraldo. Un excellent résultat au lendemain de la contreperformance du RC Lens sur la pelouse de Brest (3-3), plaçant les Sang et Or à six points du leader parisien. Ce succès du PSG survient surtout à trois jours de la demi-finale aller de Ligue des champions contre le Bayern Munich.

Luis Enrique annonce avoir trouvé son Sergio Busquets au PSG ! https://t.co/syMsuevHim — le10sport (@le10sport) April 25, 2026

Hakimi et Hernandez sortis à la mi-temps Le PSG pourra-t-il compter sur tous ses joueurs pour ce rendez-vous crucial ? La situation de Vitinha est encore incertaine tandis que Luis Enrique a remplacé deux joueurs à la mi-temps du match contre Angers : Achraf Hakimi, qui semblait touché à la suite d'un sprint, et Lucas Hernandez, qui s’est touché une cuisse à plusieurs reprises. L’entraîneur du Paris SG a été invité à donner des nouvelles de ses joueurs au coup de sifflet final, au micro de Ligue 1+.