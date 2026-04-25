«On lui donne les joueurs qu’il veut» : Un journaliste annonce du jamais vu pour Luis Enrique au PSG

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Arrivé sur le banc du PSG en juillet 2023, Luis Enrique a réussi à mener le club de la capitale vers les sommets. Doté d’une méthode de travail très précise, le coach espagnol peut compter sur le soutien total de sa direction. Le technicien de 55 ans est sans doute l’entraîneur parisien ayant bénéficié du meilleur appui de la part des dirigeants parisiens dans l’histoire du club selon un journaliste.

Présent sur le banc du PSG depuis trois ans bientôt, Luis Enrique a révolutionné le club de la capitale. Avec une méthode bien définie et un recrutement intelligent, le coach espagnol a fait de Paris un véritable cador européen. Pour le journaliste Grégory Schneider, Luis Enrique a réussi son pari, en étant très bien soutenu par sa direction.

🚨 Luis Enrique 🇪🇸 sur Nasser Al-Khelaïfi : « 𝗢𝗡 𝗔 𝗧𝗥𝗢𝗨𝗩𝗘́ 𝗜𝗟 𝗬 𝗔 𝟯 𝗔𝗡𝗦, 𝗨𝗡 𝗖𝗟𝗨𝗕 𝗔𝗩𝗘𝗖 𝗟𝗔 𝗩𝗢𝗟𝗢𝗡𝗧𝗘́ 𝗗𝗘 𝗧𝗢𝗨𝗧 𝗚𝗔𝗚𝗡𝗘𝗥. 🏆❤️💙



La direction sportive est de très haut niveau. Je souhaite au président encore beaucoup de matchs dans ce… pic.twitter.com/SkHJOnRW7U — Actu Foot (@ActuFoot_) April 21, 2026

« C’est un grand professionnel » Dans des propos relayés par Média Foot, le journaliste de Libération a d’abord évoqué le statut de Luis Enrique : « Aucun des deux. Je dirais : génie incompris, non. Voir du génie dans le foot, j’ai beaucoup de mal. Ça induirait qu’il y ait des créateurs, une création consciente. Non : c’est un grand professionnel et, d’une certaine manière, il y a pas mal de confiance en soi et de didactisme », confie ce dernier avant de poursuivre.