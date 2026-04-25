«Chevalier doit s'imposer» : Un journaliste veut mettre Matvey Safonov sur le banc du PSG !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Recruté l'été dernier au PSG et choisi par rapport à GIanlugi Donnarumma, Lucas Chevalier n'a pas fait des débuts convaincants avec le club de la capitale. Le Français a même vu la concurrence de Matvey Safonov lui faire défaut et c'est le Russe qui est mis en avant désormais par Luis Enrique. Prévu pour le très haut niveau, Chevalier doit trouver des solutions.

Brillant avec le PSG lorsqu'il en a eu l'occasion, Matvey Safonov a fini par prendre la place de Lucas Chevalier en tant que titulaire. Le Russe semble bien installé et répond bien présent lors des grands rendez-vous pour le moment. Mais un changement de garde pourrait encore avoir lieu et cela dépendrait en grande partie de Lucas Chevalier.

PSG : «Il ne se sent pas à l’écart», un proche de Lucas Chevalier donne de ses nouvelles ! https://t.co/WdnyJ0pGZX — le10sport (@le10sport) April 25, 2026

Chevalier prêt à inverser la tendance au PSG ? Choisi pour devenir le nouveau gardien numéro 1 du PSG à la place de Gianluigi Donnarumma, Lucas Chevalier a même fait ses débuts en Equipe de France. Attendu pour devenir le gardien des Bleus également, il a un peu déçu. Le potentiel vu en lui quand il était à Lille a du mal à se confirmer dans la meilleure équipe d'Europe mais pour Grégory Schneider, il est largement capable de répondre aux attentes. « C'est un gardien qui des objectifs élevés, il se voit un avenir international et il a les qualités pour. Et si tu te vois un avenir international, tu te dois de mettre Matvey Safonov, que je ne méprise pas, sur le banc. Il sort de Krasnodar à 27 ans, ce n'est pas comme si c'était Donnarumma ou Oblak. Compte tenu de ses objectifs, il doit le faire. Il devrait partir s'il y avait des raisons de penser que la concrurence entre lui et Safonov est biaisée. Mais je ne crois pas une seconde que Luis Enrique soit partial sur ce coup-là, donc Chevalier doit s'imposer » déclare le journaliste dans L'Equipe du Soir.