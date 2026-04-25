Une histoire de bagarre révélée avant le match du PSG !

Alexis Brunet

Ce samedi, à 19H, le PSG doit affronter Angers à l’extérieur. Une rencontre pour laquelle les partenaires d’Ousmane Dembélé ne pourront pas compter sur leurs supporters. En effet, une bagarre aurait éclaté entre deux groupes du Collectif Ultras Paris sur le trajet et les cars ont donc décidé de faire machine arrière et de rentrer à Paris.

Avec le match nul du RC Lens vendredi soir contre le Stade Brestois (3-3), le PSG a une occasion en or de prendre six points d’avance sur l’équipe de Pierre Sage. Pour cela, il faudra venir à bout d’Angers ce samedi à 19H, au stade Raymond-Kopa. Une rencontre d’autant plus importante pour les Parisiens car elle est située juste avant la demi-finale aller de Ligue des champions face au Bayern Munich.

🔴🔵 INFO @RMCsport : Le déplacement des ultras parisiens à Angers est annulé. Les cars du Collectif Ultras Paris font demi-tour et rentrent à Paris. Cela fait suite à un affrontement entre deux groupes du CUP sur le trajet.#RMCLive #SCOPSG — Arthur Perrot (@ArthurPerrot) April 25, 2026

Une bagarre éclate entre supporters du PSG Le PSG visera donc les trois points face à Angers, mais pour y arriver il ne pourra pas compter sur le soutien de ses supporters. Contre les Angevins, le parcage visiteur sonnera creux car il n’y aura tout simplement pas de supporters parisiens. D’après les informations du journaliste de RMC Sport Arthur Perrot, une bagarre aurait éclaté entre deux groupes du Collectif Ultras Paris sur le trajet. Les cars transportant les membres du CUP ont donc repris la direction de Paris.