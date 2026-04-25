15 ans plus tard, Daniel Riolo vide son sac pour ce pénalty devenu viral !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Une vidéo que beaucoup d'utilisateurs de X qui suivent le football ont dû voir au moins une fois. Daniel Riolo est le consultant star de l'After Foot depuis les débuts de l'émission et, de par son métier, a des avis sur de nombreux sujets. Lorsque les internautes s'avèrent être en désaccord avec son point de vue, il se peut que la vidéo en question ressorte. De quoi agacer Daniel Riolo qui a mis les choses au clair dans Offense.

Daniel Riolo est l'une des figures de proue de RMC. Le journaliste / éditorialiste de la radio est l'intervenant star de l'After Foot, émission qui fête ses 20 ans cette année. Invité à participer au programme Offense avec notamment Tom Ciaravino à la présentation, Riolo a une fois de plus vu un vieux dossier qui tourne occasionnellement sur les réseaux sociaux être déterré par le journaliste qui lançait les hostilités de la sorte. « Si on t'a donné du talent pour l'élocution, il n'en restait plus assez pour la conduite de balle. C'est marrant parce que quand on regarde la vidéo, on ne sait pas quel est ton pied fort ».

Daniel Riolo nous parle de son FAMEUX PENALTY raté 😭 😅



📺️ La nouvelle émission OFFENSE est en ligne ! Dispo sur la chaîne et en podcast pic.twitter.com/HZ7B9Ka9nP — Offense (@OFFENSEemission) April 25, 2026

«On élimine plein de gens qui avaient été bien plus tocards que moi» Ici, Tom Ciaravino fait référence au fameux penalty raté par Daniel Riolo à Clairefontaine dans une compétition qui s'était déroulée en 2010. Sachant pertinemment de quoi le journaliste qui intervient sur la chaîne L'Equipe et le Winamax FC notamment parlait, l'auteur du Football selon moi a lâché ses vérités sur cet épisode. « Mais en fait ça me dépasse. Vous savez que c'est un truc de malade. Ce truc en 2010 ressort tout le temps alors que c'était juste la finale. Avant j'avais éliminé tout le monde et qu'il y a un p*tain de trou sur le pied d'appui qui me rend dingo. C'est vrai que c'est une période où je ne faisais plus du tout de sport. Ca se voit physiquement, j'avais été père depuis pas longtemps, j'avais quasiment arrêté le sport. Et arrive cette série de penos où on élimine plein de gens qui avaient été bien plus tocards que moi ».