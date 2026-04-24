F1 - «Ce serait une grande perte» : Ce pilote s'inquiète d'un départ de Verstappen !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

En grande difficulté sur ce début de saison 2026, Max Verstappen n’exclut pas de prendre sa retraite à l’issue de ce championnat ! Un départ potentiel qui agite clairement le paddock. Si certains sont sceptiques, les deux pilotes de chez McLaren Oscar Piastri et Lando Norris eux, estiment qu’une retraite anticipée du Néerlandais serait une terrible nouvelle.

Depuis le début de saison, Max Verstappen fulmine. Très mécontent des nouvelles réglementations entrées en vigueur sur cette saison 2026, le Néerlandais a affirmé à plusieurs reprises ne prendre aucun plaisir à piloter sa monoplace. Actuellement neuvième du championnat du monde, Verstappen semble déjà avoir dit adieu à un potentiel cinquième titre mondial. Mais le quadruple champion du monde serait même prêt à prendre sa retraite à seulement 28 ans. Révélée par le Telegraaf il y a quelques semaines, cette nouvelle a fait l’effet d’un séisme sur le monde de la Formule 1.

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Max Verstappen envisagerait sérieusement de prendre sa retraite de la Formule 1 après 2026, en raison des réglementations actuelles. pic.twitter.com/oQSIAjzqsR — Prisme (@PrismeMedia) March 29, 2026

« Ce serait une grande perte pour le sport dans son ensemble » Si certains observateurs estiment que Verstappen réalise ici un simple caprice, la plupart des pilotes ne souhaitent pas voir le pilote Red Bull quitter définitivement la compétition. C’est notamment le cas du duo de chez McLaren : Lando Norris et Oscar Piastri. « Ce serait une grande perte pour le sport dans son ensemble et, pour nous les pilotes qui voulons courir et essayer de nous prouver quelque chose contre le meilleur d'entre nous. Et depuis cinq ou six ans, il fait référence, ce serait une très grosse déception pour tout le monde », a d’abord confié le jeune et talentueux pilote australien, rejoint dans la foulée par son coéquipier, champion du monde en titre.