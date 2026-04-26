Offre à 30M€ : Florentino Perez intervient et annule ce transfert au Real Madrid !

Cette saison 2025-2026 du Real Madrid ne restera pas dans les annales. Le club madrilène est en grande difficulté et pourrait tenter de se renforcer lors du prochain mercato. Au niveau des transferts, les Merengue auraient pu perdre un joueur en cours de saison, mais le président Florentino Perez est intervenu afin d’annuler ce départ en janvier. Explications.
Le Real Madrid va devoir se reconstruire. Le club madrilène se dirige tout droit vers une saison blanche, et ne se montre clairement pas à la hauteur des attentes depuis deux ans. Forcément, l’effectif madrilène devrait être chamboulé et aurait pu l’être dès le mois de janvier. Certains joueurs comme par exemple Dani Ceballos ne font plus du tout partie des plans d’Alvaro Arbeloa, et c’est également le cas de Fran Garcia.
Le transfert de Fran Garcia a été annulé en janvier
Le latéral gauche ne joue quasiment plus avec le Real Madrid, et aurait pu quitter le club lors du mercato hivernal en janvier. D’après les dernières révélations du journaliste Ramon Alvarez de Mon, le club madrilène avait reçu une offre de 30M€ en provenance de Premier League pour Fran Garcia qui était de son côté ouvert à un départ. Si Alvaro Arbeloa avait également donné son feu vert afin de valider l’opération, Florentino Perez est intervenu en personne afin d’annuler la transaction.
Aucun mouvement en janvier pour Florentino Perez
Et pour cause, le légendaire président du Real Madrid a une politique très stricte : à savoir ne pas toucher à l’effectif en plein cours de la saison. Sa stratégie est très définie : aucun départ et aucune arrivée ne doit avoir lieu en janvier du côté du club de la capitale espagnole. Cela pourrait donc dire que cet été, les « Merengue » vont se montrer plutôt offensifs sur le mercato estival, avec en priorité, la nomination du successeur d’Alvaro Arbeloa qui ne devrait pas être maintenu à son poste.