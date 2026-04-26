Offre à 30M€ : Florentino Perez intervient et annule ce transfert au Real Madrid !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Cette saison 2025-2026 du Real Madrid ne restera pas dans les annales. Le club madrilène est en grande difficulté et pourrait tenter de se renforcer lors du prochain mercato. Au niveau des transferts, les Merengue auraient pu perdre un joueur en cours de saison, mais le président Florentino Perez est intervenu afin d’annuler ce départ en janvier. Explications.

Le Real Madrid va devoir se reconstruire. Le club madrilène se dirige tout droit vers une saison blanche, et ne se montre clairement pas à la hauteur des attentes depuis deux ans. Forcément, l’effectif madrilène devrait être chamboulé et aurait pu l’être dès le mois de janvier. Certains joueurs comme par exemple Dani Ceballos ne font plus du tout partie des plans d’Alvaro Arbeloa, et c’est également le cas de Fran Garcia.

🚨 BREAKING: Real Madrid received an offer of €30M for Fran Garcia from a Premier League club in January.



Fran accepted it, and Arbeloa gave his green light.



However, Florentino Perez said NO without even looking at the offer, as he believes it's a matter of "his philosophy… pic.twitter.com/8jfDfZAbEn — Madrid Zone (@theMadridZone) April 25, 2026

Le transfert de Fran Garcia a été annulé en janvier Le latéral gauche ne joue quasiment plus avec le Real Madrid, et aurait pu quitter le club lors du mercato hivernal en janvier. D’après les dernières révélations du journaliste Ramon Alvarez de Mon, le club madrilène avait reçu une offre de 30M€ en provenance de Premier League pour Fran Garcia qui était de son côté ouvert à un départ. Si Alvaro Arbeloa avait également donné son feu vert afin de valider l’opération, Florentino Perez est intervenu en personne afin d’annuler la transaction.