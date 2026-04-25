F1 : La comparaison avec Lewis Hamilton qui ne passe pas du tout…

Considéré comme l’un si ce n’est le plus grand pilote de tous les temps, Lewis Hamilton est une source d’inspiration pour les plus jeunes. Surtout, le Britannique s’est distingué en devenant très rapidement l’un des meilleurs pilotes du circuit. Pour certains observateurs comme Nelson Piquet Jr, aucun des jeunes pilotes actuels ne peut rivaliser avec le Hamilton de 2007.
A 41 ans, Lewis Hamilton court toujours après son huitième titre de champion du monde. Le Britannique aura marqué à jamais l’histoire du sport automobile, et s’est distingué à bien des égards. En effet, Hamilton est notamment l’un des pilotes ayant tout de suite réussi à performer en Formule 1. Vice-champion du monde en 2007 pour sa première saison, « King Lewis » a ensuite remporté son premier championnat mondial en 2008. Pour Nelson Piquet Jr, qui a pu affronter le « jeune Lewis », aucun jeune pilote actuel ne peut rivaliser.
« La première saison de Hamilton était bien plus significative que les titres qu’il a remportés ensuite »
« La première saison de Hamilton était bien plus significative que les titres qu’il a remportés ensuite avec une voiture très performante. Et c’est ça qui compte vraiment, parce qu’aujourd’hui, on voit ce qu’Oscar Piastri a fait lors de sa première saison face à Lando, ce qui n’avait rien de spécial : il a pris une assez grosse correction », a ainsi confié le Brésilien dans des propos relayés par Next-Gen Auto.
« La confiance que Lewis avait dès sa première année était incroyable »
« Regardez ce qu’a fait Kimi Antonelli face à Russell lors de sa première saison. Ensuite, comparez avec ce que Lewis a fait face à Alonso. Et Max, il a carrément explosé les références et les records de jeunesse dès son arrivée. Et dès qu’il est entré chez Red Bull Racing, tout le monde a compris qui il deviendrait. Je pense que seuls ceux qui sont dans le milieu peuvent vraiment analyser cela. Je vais encore parler de Lewis parce que je l’ai côtoyé en F1, pas Max... mais la confiance que Lewis avait dès sa première année était incroyable », conclut Nelson Piquet Jr.