F1 : La comparaison avec Lewis Hamilton qui ne passe pas du tout…

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Considéré comme l’un si ce n’est le plus grand pilote de tous les temps, Lewis Hamilton est une source d’inspiration pour les plus jeunes. Surtout, le Britannique s’est distingué en devenant très rapidement l’un des meilleurs pilotes du circuit. Pour certains observateurs comme Nelson Piquet Jr, aucun des jeunes pilotes actuels ne peut rivaliser avec le Hamilton de 2007.

A 41 ans, Lewis Hamilton court toujours après son huitième titre de champion du monde. Le Britannique aura marqué à jamais l’histoire du sport automobile, et s’est distingué à bien des égards. En effet, Hamilton est notamment l’un des pilotes ayant tout de suite réussi à performer en Formule 1. Vice-champion du monde en 2007 pour sa première saison, « King Lewis » a ensuite remporté son premier championnat mondial en 2008. Pour Nelson Piquet Jr, qui a pu affronter le « jeune Lewis », aucun jeune pilote actuel ne peut rivaliser.

Round one done. Positive first race. We’ve got much more in the locker …. Bring on China ✌🏾🛫 pic.twitter.com/kOPqP6cOn4 — Lewis Hamilton (@LewisHamilton) March 8, 2026

« La première saison de Hamilton était bien plus significative que les titres qu’il a remportés ensuite » « La première saison de Hamilton était bien plus significative que les titres qu’il a remportés ensuite avec une voiture très performante. Et c’est ça qui compte vraiment, parce qu’aujourd’hui, on voit ce qu’Oscar Piastri a fait lors de sa première saison face à Lando, ce qui n’avait rien de spécial : il a pris une assez grosse correction », a ainsi confié le Brésilien dans des propos relayés par Next-Gen Auto.