Départ en Arabie Saoudite : Kylian Mbappé sort du silence !

Touché au genou gauche fin décembre, Kylian Mbappé n'a pas encore disputé son premier match de 2026. Sans lui, le Real Madrid s'est qualifié en finale de la Supercoupe d'Espagne qui se dispute dimanche face au FC Barcelone en Arabie saoudite. Et le Français sera bel et bien là pour ce Clasico face aux Blaugrana.

Alors que l'on pensait le voir absent encore un moment, Kylian Mbappé pourrait finalement être de la partie pour affronter le FC Barcelone lors de la finale de la Supercoupe d'Espagne. Le Real Madrid a brillamment décroché sa qualification face à l'Atlético Madrid jeudi et sur les réseaux sociaux, Kylian Mbappé s'est exprimé sur son retour. Reste à savoir si Xabi Alonso est prêt à prendre tous les risques.

Kylian Mbappé est arrivé en Arabie Saoudite Malgré sa récente blessure, Kylian Mbappé est déjà de retour. En effet le joueur français a fait le voyage jusqu'en Arabie saoudite avec le Real Madrid vendredi comme il l'a signifié sur son compte X, disant bonjour au royaume en arabe.