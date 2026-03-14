Real Madrid : «Je jouais» toute la nuit, l'addiction qui a gâché sa carrière !

Alexis Brunet

Pour de nombreux joueurs, évoluer un jour au Real Madrid est un véritable achèvement dans une carrière et un immense rêve. Toutefois, il arrive que certains gâchent cette belle occasion pour des raisons assez surprenantes. Un joueur a par exemple complètement raté son passage au sein de la Casa Blanca à cause d’une addiction qui lui a coûté cher.

Depuis de très nombreuses années, le Real Madrid fait partie des plus grands clubs du monde. La formation espagnole a remporté pas moins de 15 Ligues des champions et forcément cela attire. La plupart des joueurs rêvent d’y évoluer, mais seulement une poignée ont cette chance dans leur carrière. Mais poser ses valises au sein de la Casa Blanca n’est pas une fin, encore faut-il y réussir.

Deschamps privé de Mbappé à cause du Real Madrid ? «Je suis profondément choqué» https://t.co/bg0ZqVqvVU — le10sport (@le10sport) March 14, 2026

« Roberto Carlos plaisantait en disant qu’ils penseraient que j’étais venu pour repeindre les murs » En 1997, c’est Zé Roberto, alors jeune espoir brésilien, qui avait été choisi pour rejoindre le Real Madrid. Malheureusement, le milieu de terrain s’est complètement raté en Espagne, comme il l’a confié à Globo Esporte. « Je suis arrivé dans l’un des plus grands clubs du monde sans être préparé ni mentalement ni tactiquement. Dans le vestiaire, tout le monde portait un costume, et moi une tenue simple… Roberto Carlos plaisantait en disant qu’ils penseraient que j’étais venu pour repeindre les murs. »