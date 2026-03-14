Real Madrid : «Je jouais» toute la nuit, l'addiction qui a gâché sa carrière !

Pour de nombreux joueurs, évoluer un jour au Real Madrid est un véritable achèvement dans une carrière et un immense rêve. Toutefois, il arrive que certains gâchent cette belle occasion pour des raisons assez surprenantes. Un joueur a par exemple complètement raté son passage au sein de la Casa Blanca à cause d’une addiction qui lui a coûté cher.
Depuis de très nombreuses années, le Real Madrid fait partie des plus grands clubs du monde. La formation espagnole a remporté pas moins de 15 Ligues des champions et forcément cela attire. La plupart des joueurs rêvent d’y évoluer, mais seulement une poignée ont cette chance dans leur carrière. Mais poser ses valises au sein de la Casa Blanca n’est pas une fin, encore faut-il y réussir.
« Roberto Carlos plaisantait en disant qu’ils penseraient que j’étais venu pour repeindre les murs »
En 1997, c’est Zé Roberto, alors jeune espoir brésilien, qui avait été choisi pour rejoindre le Real Madrid. Malheureusement, le milieu de terrain s’est complètement raté en Espagne, comme il l’a confié à Globo Esporte. « Je suis arrivé dans l’un des plus grands clubs du monde sans être préparé ni mentalement ni tactiquement. Dans le vestiaire, tout le monde portait un costume, et moi une tenue simple… Roberto Carlos plaisantait en disant qu’ils penseraient que j’étais venu pour repeindre les murs. »
« J’ai perdu en rendement et pris du poids »
Selon Zé Roberto, il doit son échec au Real Madrid à une raison en particulier, la console. « J’étais jeune, marié depuis peu, et je me suis acheté une PlayStation. Je jouais jusqu’aux petites heures, je mangeais mal et dormais peu. J’ai perdu en rendement et pris du poids. Quand j’ai compris que le football devenait plus physique, j’ai commencé à investir davantage en moi-même. Je suis retourné au Brésil en 2006 pour jouer au Santos à mon meilleur niveau, puis au Bayern à 35 ans. Ce retour a été crucial pour ma longévité. » Au final, le Brésilien n’a joué que 21 matchs avec la Casa Blanca, mais cela ne l’a pas empêché de gagner de nombreux trophées dans sa carrière et de prendre part à une finale de Coupe du monde en 1998 contre la France.