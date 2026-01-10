PSG - Guerre avec Kylian Mbappé : La nouvelle folie à 50M€ !

Pierrick Levallet

Le PSG pourrait frapper un gros coup sur le mercato l’été prochain. Le club de la capitale est annoncé depuis plusieurs semaines sur le dossier Dayot Upamecano. Le Real Madrid de Kylian Mbappé gardait également un œil sur le défenseur central de 27 ans. Mais finalement, les Merengue auraient activé une autre piste sur le marché des transferts.

Le PSG prépare déjà son recrutement pour l’été prochain. Le club de la capitale garderait notamment un œil sur la situation de Dayot Upamecano, en fin de contrat à l’issue de la saison au Bayern Munich. Le Real Madrid était également annoncé sur le coup, Kylian Mbappé n’étant pas opposé à l’idée d’évoluer avec son coéquipier en équipe de France.

Le Real Madrid lâche le dossier Upamecano... Mais d’après les informations de MARCA, le Real Madrid aurait activé une autre piste sur le mercato. Les dirigeants madrilènes se seraient tournés vers Nico Schlotterbeck. Le Borussia Dortmund estimerait son défenseur central à 50M€. En revanche, aucun transfert ne serait prévu pour cet hiver. La Casa Blanca devrait donc possiblement attendre l’été prochain pour tenter sa chance avec l’international allemand.