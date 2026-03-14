«Messages inappropriés» à des footballeuses, il se fait virer !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Le monde du football a encore du progrès à faire. Il n'est pas très rare de voir éclater des scandales dans ce milieu qui concernant parfois les plus hautes instances. Le football féminin ne fait pas exception malheureusement. Au Luxembourg, un entraîneur a fini par être viré après des signalements concernant son comportement.

Dans le monde du football, les hommes prennent une grande place et une grande majorité des rôles présents pour entraîner les plus grandes équipes. Même dans le football féminin, il est parfois difficile de faire appel à des femmes. Au Luxembourg, un scandale a éclaté concernant le sélectionneur de l'équipe nationale féminine. Une réaction a eu lieu assez rapidement.

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Scandale au Luxembourg, le sélectionneur viré Comme le rapporte Le Parisien, le sélectionneur de l'équipe féminine nationale du Luxembourg Daniel Santos a été licencié par la Fédération qui rapporte des « faits graves portés à sa connaissance ». Il était en place à ce poste depuis 2020 et il a même été l'entraîneur assistant d'une équipe de jeunes avant d'obtenir ce rôle. Il quitte ses fonctions avec effet immédiat après des signalements réalisés à son encontre dernièrement. Le communiqué de la Fédération luxembourgeoise fait état de messages inappropriés à l'attention de plusieurs joueuses de l'équipe.