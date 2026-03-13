Scandale en Ligue 1 : Le gouvernement Macron est sollicité !

Amadou Diawara

La LFP a pris une décision majeure concernant les discriminations dans les stades. Ce qui a provoqué la colère de plusieurs organisations. En effet, celles-ci ont tenu à taper du poing sur la table et à solliciter le gouvernement d'Emmanuel Macron via un communiqué, et ce, pour que la situation soit réglée.

A l'occasion de la journée de lutte contre l'homophobie, la LFP avait décidé de mettre en place une action ces dernières saisons. En effet, les maillots des clubs de Ligue 1 et de Ligue 2 étaient floqués aux couleurs arc-en-ciel. Toutefois, l'instance de football française a décidé de stopper cette initiative ce mercredi, alors que des joueurs ont refusé de jouer pour ne pas avoir à porter ces tuniques. Via un communiqué, plusieurs organisations LGBT se sont insurgés.

Mercato - PSG : Le transfert qui ne passe pas, il annonce une trahison ! https://t.co/9YY2813RpU — le10sport (@le10sport) March 13, 2026

«La manœuvre est grossière et ne trompe personne» « Face à l’ampleur, à la gravité et à la persistance du problème de l’homophobie dans le football professionnel, il aurait été logique au contraire que la LFP maintienne ce dispositif, en adoptant une démarche constructive de recherche de solutions plutôt que de lâchement choisir l’abandon. Des pistes existent, par l’amélioration des modalités opérationnelles en mettant en place une sensibilisation de long cours permettant d’identifier et d’accompagner en amont les joueurs réticents ou réfractaires et en s’appuyant pour cela sur la diversité des associations de lutte contre les LGBTIphobie », peut-on lire.