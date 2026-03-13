Scandale en Ligue 1 : Le gouvernement Macron est sollicité !

La LFP a pris une décision majeure concernant les discriminations dans les stades. Ce qui a provoqué la colère de plusieurs organisations. En effet, celles-ci ont tenu à taper du poing sur la table et à solliciter le gouvernement d'Emmanuel Macron via un communiqué, et ce, pour que la situation soit réglée.
A l'occasion de la journée de lutte contre l'homophobie, la LFP avait décidé de mettre en place une action ces dernières saisons. En effet, les maillots des clubs de Ligue 1 et de Ligue 2 étaient floqués aux couleurs arc-en-ciel. Toutefois, l'instance de football française a décidé de stopper cette initiative ce mercredi, alors que des joueurs ont refusé de jouer pour ne pas avoir à porter ces tuniques. Via un communiqué, plusieurs organisations LGBT se sont insurgés.
«La manœuvre est grossière et ne trompe personne»
« Face à l’ampleur, à la gravité et à la persistance du problème de l’homophobie dans le football professionnel, il aurait été logique au contraire que la LFP maintienne ce dispositif, en adoptant une démarche constructive de recherche de solutions plutôt que de lâchement choisir l’abandon. Des pistes existent, par l’amélioration des modalités opérationnelles en mettant en place une sensibilisation de long cours permettant d’identifier et d’accompagner en amont les joueurs réticents ou réfractaires et en s’appuyant pour cela sur la diversité des associations de lutte contre les LGBTIphobie », peut-on lire.
«Nous en appelons à la Ministre des Sports»
« Le choix de la LFP semble se porter sur l’invisibilisation de l’homophobie comme discrimination particulièrement prégnante dans le football pour la noyer dans un fourre-tout pratique des “discriminations”, alors que la LFP organise déjà en mars une Journée dédiée à la lutte contre le racisme. La manœuvre est grossière et ne trompe personne. Nous en appelons à la Ministre des Sports, autorité de tutelle de la LFP, pour qu’une action de lutte dédiée spécifiquement à l’homophobie soit maintenue à l’occasion de la Journée du 17 mai et sommes à sa disposition, ainsi qu’à celles de la FFF et de la LFP, pour en définir les modalités au plus vite », ont-ils conclu.