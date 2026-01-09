Kylian Mbappé : L'énorme malaise avec les enfants...

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

C'est un sujet récurrent chez les formateurs : le projet Mbappé. Plusieurs parents rêvent que leurs enfants suivent la trace de l'attaquant du Real Madrid, notamment pour des raisons économiques. Une situation qui suscite un malaise chez les jeunes comme le raconte Rio Mavuba.

Issu d'un quartier populaire, Kylian Mbappé est un exemple de réussite qui donne des idées à certains, notamment parce que sa carrière a été façonnée par ses parents, qui continuent à l'entourer dans tous ses choix. Par conséquent, cela a donné lieu à ce qui est présenté aujourd'hui comme le projet Mbappé. A savoir des parents qui poussent leurs enfants dans le football en se montrant beaucoup trop exigeant dans l'espoir d'un destin à la Mbappé. Rio Mavuba constate d'ailleurs cet énorme malaise chez les enfants.

Le projet Mbappé crée un malaise « Ça arrive de plus en plus, et c’est malheureux. Les parents voient leurs enfants comme… Ils se mettent à la place de leurs enfants, et ils vivent peut-être un rêve qu’ils ont raté. On parle beaucoup du projet Mbappé, il y a des parents qui pensent à l’argent si le fils réussi. Je trouve que c’est un mal qui guette le foot et j’ai même envie de dire le sport en général. C’est vrai que les parents, on a l’impression des fois qu’ils sont plus investis que les enfants… Il faut faire confiance à l’encadrement qui est présent, et puis laisser les enfants prendre du plaisir, avancer… », révèle-t-il dans une interview avec Ingefii avant de poursuivre.