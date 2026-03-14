Mercato - PSG : «J’étais pratiquement d’accord», un champion d’Europe a failli signer à Paris !

Alexis Brunet

Depuis l’arrivée du Qatar, le PSG a pris l’habitude de recruter de très bons joueurs pour se construire un effectif de qualité. Il y a quelques années, le club de la capitale voulait d’ailleurs faire venir un champion d’Europe et l’affaire était en bonne voie. Finalement, l’opération n’a pas abouti à cause d’un retour surprise et l’intéressé a alors prolongé dans son équipe.

Parfois, il arrive que certains transferts n’aboutissent pas alors qu’ils étaient très avancés. Cela est parfois à cause de problèmes financiers, mais pas que. Il y a quelques années, le PSG était très intéressé par un champion d’Europe, mais le club de la capitale n’avait finalement pas finalisé le dossier à cause d’un changement de directeur sportif.

Mercato - PSG : Un (gros) chèque a été lâché pour ce joueur, «vous allez kiffer» https://t.co/KIhG20OlcA — le10sport (@le10sport) March 14, 2026

« J'étais pratiquement d'accord pour y aller » Après une première expérience de directeur sportif au PSG de 2011 à 2013, Leonardo était revenu à Paris en 2019 pour occuper les mêmes fonctions. Un retour qui a été fatal à Raphaël Guerreiro. Le champion d’Europe 2016 était très proche de signer à Paris, comme il l'avait déclaré il y a quelques années à beIN SPORTS, mais le retour du Brésilien a sonné la fin des négociations. « Si j'ai failli signer au PSG ? Oui ! Il y a eu des discussions très poussées, j'étais pratiquement d'accord pour y aller. Après, il y a eu des changements au club donc ça a pris une autre direction. Moi, j'ai continué ici à Dortmund et maintenant j'ai envie de dire 'heureusement que j'ai prolongé ici' parce que je pense avoir fait la meilleure saison de ma carrière et j'espère continuer comme ça. »