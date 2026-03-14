Mercato - PSG : «J’étais pratiquement d’accord», un champion d’Europe a failli signer à Paris !

Depuis l’arrivée du Qatar, le PSG a pris l’habitude de recruter de très bons joueurs pour se construire un effectif de qualité. Il y a quelques années, le club de la capitale voulait d’ailleurs faire venir un champion d’Europe et l’affaire était en bonne voie. Finalement, l’opération n’a pas abouti à cause d’un retour surprise et l’intéressé a alors prolongé dans son équipe.
Parfois, il arrive que certains transferts n’aboutissent pas alors qu’ils étaient très avancés. Cela est parfois à cause de problèmes financiers, mais pas que. Il y a quelques années, le PSG était très intéressé par un champion d’Europe, mais le club de la capitale n’avait finalement pas finalisé le dossier à cause d’un changement de directeur sportif.
« J'étais pratiquement d'accord pour y aller »
Après une première expérience de directeur sportif au PSG de 2011 à 2013, Leonardo était revenu à Paris en 2019 pour occuper les mêmes fonctions. Un retour qui a été fatal à Raphaël Guerreiro. Le champion d’Europe 2016 était très proche de signer à Paris, comme il l'avait déclaré il y a quelques années à beIN SPORTS, mais le retour du Brésilien a sonné la fin des négociations. « Si j'ai failli signer au PSG ? Oui ! Il y a eu des discussions très poussées, j'étais pratiquement d'accord pour y aller. Après, il y a eu des changements au club donc ça a pris une autre direction. Moi, j'ai continué ici à Dortmund et maintenant j'ai envie de dire 'heureusement que j'ai prolongé ici' parce que je pense avoir fait la meilleure saison de ma carrière et j'espère continuer comme ça. »
Guerreiro est aujourd’hui au Bayern Munich
Finalement, Raphaël Guerreiro avait alors prolongé son contrat au Borussia Dortmund et il a ensuite, comme de nombreux joueurs avant lui, rejoint le Bayern Munich. Il évolue chez le champion d’Allemagne depuis 2023 et il est aujourd’hui âgé de 32 ans. Il est d’ailleurs en fin de contrat le 30 juin prochain.