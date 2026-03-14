Mercato - PSG : Un (gros) chèque a été lâché pour ce joueur, «vous allez kiffer»

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

La saison dernière, le PSG a réalisé l’exploit de remporter la quasi-totalité des trophées possibles. Le club parisien est porté par plusieurs individualités de grande classe, dont l’une d’entre elles a récemment brillé. Recruté contre une grosse somme, ce joueur pourrait encore progresser à l’avenir, et va régaler les pensionnaires du Parc des Princes. Explications.

Depuis son rachat par QSI en 2011, le PSG n’a jamais hésité à débourser de grosses sommes sur le marché des transferts. Mais depuis 2022 et l’arrivée de Luis Campos à la tête du recrutement, Paris tente de dépenser son argent sur des profils particulièrement bien ciblés. La saison dernière, le club de la capitale a réussi un très beau coup en réussissant notamment à enrôler un certain Khvicha Kvaratskhelia, recruté en provenance de Naples contre 70M€ au mois de janvier 2025.

Ce but de Kvaratskhelia 🇬🇪… c’est tellement de l’art. 🤩❤️💙



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« Là, je le sens épanoui. Je sais qu'il est bien » Décisif la saison passée, « Kvara » l’est encore au PSG. Homme du match face à Chelsea mercredi soir, le Géorgien monte en puissance. Ancien coéquipier de la star parisienne à Naples, le Belge Cyril Ngonge estime que le meilleur reste à venir pour Kvaratskhelia, qui est un joueur spécial. « Les gens ne le connaissent pas bien mais Khvitcha, c'est quelqu'un de très casanier. Il est très famille. Il ne sort pas beaucoup. Je lui ai posé la question de savoir s'il avait envie de rester à Paris longtemps, il m'a dit, dans un sourire : "Je ne bouge pas." Mais Khvitcha, vous le sentez quand il n'est pas bien. À Naples, les derniers mois, c'était difficile. Là, je le sens épanoui. Je sais qu'il est bien », a d’abord confié Ngonge pour l’Equipe, avant de poursuivre.