Une star les sépare, Mbappé craque

Un beau jour d’été, tout s’est arrêté. Un temps inséparables, Neymar et Kylian Mbappé ont été éloignés l’un de l’autre par Lionel Messi. C’est le constat que le Brésilien a dressé en 2025 pour évoquer sa rupture avec Mbappé au PSG. La jalousie aurait eu raison de leur relation à son sens.

Kylian Mbappé a écrit une partie de sa légende au PSG, club dans lequel il a passé sept saisons de sa carrière professionnelle empilant les trophées et devenant au passage le meilleur buteur de l’histoire du club avec 256 réalisations. L’espace de six ans, Mbappé a partagé son quotidien avec Neymar. L’histoire d’amour a viré à la catastrophe.

«On s’est disputé» En discussion avec Romario l’année dernière, Neymar revenait sur l’élément déclencheur de la rupture avec Kylian Mbappé qui ne fut autre que Lionel Messi, recruté par le PSG à l’été 2021. « Je vais te dire, j’ai eu quelques embrouilles avec lui. On s’est disputé, mais c’est un garçon qui était essentiel quand il est arrivé. Je l’appelais Golden Boy. J’ai toujours parlé avec lui, j’ai plaisanté avec lui. Je lui ai dit qu’il allait devenir l’un des meilleurs, je l’ai toujours aidé. C’était un garçon qui venait chez moi, nous allions dîner ensemble, nous avons eu de bonnes années ensemble ».