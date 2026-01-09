Achraf Hakimi : La relation secrète avec une célébrité...

Amadou Diawara

Convoqué par Walid Regragui pour disputer la CAN 2025, Achraf Hakimi est actuellement au Maroc avec sa sélection. Ce vendredi soir, les Lions de l'Atlas ont rendez-vous avec les Lions Indomptables du Cameroun, et ce, en quart de finale. Présent dans son pays natal pour encourager le Maroc, Booder a reconnu qu'il était proche d'Achraf Hakimi, latéral droit du PSG.

«Je suis proche d'Achraf Hakimi» « Si j'ai des amis dans l'équipe et le staff du Maroc ? Oui, ça rend les choses encore plus fortes émotionnellement. C’est pour cela que je voulais vivre pleinement cette CAN en supportant mes potes. Tu te rends compte de l’honneur que cela constitue pour eux de représenter le pays. Je suis proche de Romain Saïss, Achraf Hakimi et plein d’autres. Je partage avec eux leur bonheur, leur joie, leur tristesse », a confié l'humoriste Booder lors d'un entretien accordé au Parisien.