Zinedine Zidane : Les problèmes d’argent avec sa famille !

Considéré comme l’un des meilleurs du monde durant une grande partie de sa carrière professionnelle, Zinedine Zidane a eu l’occasion de signer plusieurs contrats XXL, avec des clubs ou bien des sponsors. En 2006, l’ancien meneur de jeu avait évoqué en toute transparence son rapport à l’argent.

Au cours de sa carrière de joueur, puis d’entraîneur, Zinedine Zidane a pu se mettre à l'abri financièrement parlant avec d'importants revenus tirés de ses contrats en club mais également de ses sponsors. Interrogé par le magazine Philosophies en 2006, l’ancien international français assumait d’être à l’époque l’un des joueurs les mieux pays au monde.

« On récolte ce que mon papa et ma maman ont semé » « Ce n’est pas de l’argent que j’ai volé. Si on me le donne, c’est que je le mérite, même si beaucoup de gens font des choses beaucoup plus importantes que moi sur un terrain », expliquait Zidane, n’oubliant pas ses origines modestes : « Vous savez, quand mon papa ne gagnait pas grand-chose, personne ne nous a aidés, il s’est débrouillé tout seul et il a fait de ses enfants des hommes. Aujourd’hui, on récolte ce que mon papa et ma maman ont semé, c’est juste et je suis content pour eux. »