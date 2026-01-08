Zidane s’en va : La séparation avec sa famille qui change tout

Pour réaliser la carrière légendaire qu’on lui connaît, Zinedine Zidane a dû quitter les siens à l’âge de 14 ans, afin de rejoindre le centre de formation de l’AS Cannes. Accueilli par une famille d’accueil, le champion du monde a depuis eu l’occasion de se livrer sur ce déracinement.
Natif de Marseille, Zinedine Zidane a passé une grande partie de sa vie à l’étranger. Parti à la Juventus en 1996, l’ancien meneur de jeu a ensuite pris la direction de la capitale espagnole, où il habite encore, pour signer en faveur du Real Madrid. Avant d’évoluer au sein de ces deux mastodontes européens, Zidane a porté les couleurs de Bordeaux et de Cannes, son club formateur.
« Ils avaient peur des mauvaises fréquentations »
Zinedine Zidane a pris la direction de l’AS Cannes à l'âge de 14 ans, un changement majeur dans sa vie et celle de ses parents. « Le déracinement, pour moi, c’est mon départ de la maison pour Cannes. Ça fait plus de trente-cinq ans que je suis dehors. Mon départ à Cannes, c’était l’étranger. Ça forge, ça forme, tu grandis vite. Tout va à 2000 à l’heure à partir de là. Plus pour mes parents encore que pour moi. Ils ne voulaient pas me laisser partir comme ça, livré à moi-même et déjà au centre de formation. Ils avaient peur des mauvaises fréquentations. Je suis allé dans une famille d’accueil », expliquait-il dans les colonnes de L’Équipe en 2022.
« Mes parents ont trouvé une famille pour m’accueillir »
En 2006, Zidane s’était également livré sur son départ du cocon familial. « Mes parents ne m’ont jamais laissé seul dans la cité. Jamais. Même quand ils allaient faire leurs courses au supermarché, ils m’emmenaient. Je n’étais pas content, mais ils m’y obligeaient. Et quand j’ai été sélectionné à 14 ans et que j’ai dû partir à Cannes, ils n’ont pas voulu que je reste au centre de formation où j’aurais été tout seul, confiait-il auprès du magazine Psychologies. Ils ont trouvé une famille pour m’accueillir. Ils ne m’ont laissé partir qu’à cette condition. Je les vois toujours, monsieur et madame Elineau. J’en garde un grand souvenir. La maman me faisait mes tartines ! Mes frères et sœurs aussi ont été des exemples pour moi. Ils travaillaient tous, on a tous reçu les mêmes valeurs et on s’en est tous sortis. » Une séparation qui a alors bousculé le destin de Zinedine Zidane, en route pour marquer l’histoire du football…