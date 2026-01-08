Zidane s’en va : La séparation avec sa famille qui change tout

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Pour réaliser la carrière légendaire qu’on lui connaît, Zinedine Zidane a dû quitter les siens à l’âge de 14 ans, afin de rejoindre le centre de formation de l’AS Cannes. Accueilli par une famille d’accueil, le champion du monde a depuis eu l’occasion de se livrer sur ce déracinement.

Natif de Marseille, Zinedine Zidane a passé une grande partie de sa vie à l’étranger. Parti à la Juventus en 1996, l’ancien meneur de jeu a ensuite pris la direction de la capitale espagnole, où il habite encore, pour signer en faveur du Real Madrid. Avant d’évoluer au sein de ces deux mastodontes européens, Zidane a porté les couleurs de Bordeaux et de Cannes, son club formateur.

« Ils avaient peur des mauvaises fréquentations » Zinedine Zidane a pris la direction de l’AS Cannes à l'âge de 14 ans, un changement majeur dans sa vie et celle de ses parents. « Le déracinement, pour moi, c’est mon départ de la maison pour Cannes. Ça fait plus de trente-cinq ans que je suis dehors. Mon départ à Cannes, c’était l’étranger. Ça forge, ça forme, tu grandis vite. Tout va à 2000 à l’heure à partir de là. Plus pour mes parents encore que pour moi. Ils ne voulaient pas me laisser partir comme ça, livré à moi-même et déjà au centre de formation. Ils avaient peur des mauvaises fréquentations. Je suis allé dans une famille d’accueil », expliquait-il dans les colonnes de L’Équipe en 2022.