Un scandale éclate sur La Chaîne L'Equipe !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Toujours bien décidée à s'offrir les droits de diffusion de certaines compétitions délaissées, La Chaîne L'Equipe a ainsi misé sur la SuperCoupe d'Espagne. Cependant, le média a créé le scandale sur les réseaux sociaux pour un choix très discutable qui ne manque pas de faire parler.

C'est un choix assez discutable. En effet, La Chaîne L'EQUIPE a décidé de s'offrir les droits de diffusion de la SuperCoupe d'Espagne, ce qui représente trois matches. Le premier, opposant le FC Barcelone à l'Athletic Bilbao mercredi soir. Une rencontre dont le coup d'envoi était donné à 20h30 mais qui a été diffusé en différé à 21h15. Ce sera la même chose pour ce jeudi soir et le choc entre l'Atlético de Madrid et le Real Madrid. Un choix visiblement assumé afin de mettre en valeur son talk L'EQUIPE de Greg mais également le Dakar.

La Chaîne L'Equipe choque les téléspectateurs Et bien évidemment, cette décision de diffuser les rencontres de la SuperCoupe d'Espagne en différé a choqué les téléspectateurs qui se sont empressés d'afficher leur colère sur les réseaux sociaux. « On regardera les matches sur une chaîne espagnole en direct du coup. Merci quand même ! », peut-on par exemple lire sur X.