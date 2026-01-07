Une star avec Kylian Mbappé, le Real Madrid confirme !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Depuis le début de saison, l’attaque du Real Madrid est essentiellement portée par Kylian Mbappé. L’attaquant français se régale, mais manque de soutien dans le dernier tiers. En retrait sur ces derniers mois, Rodrygo se sent beaucoup mieux. En interne, Madrid estime que la star brésilienne est de retour à son meilleur niveau.

Le Real Madrid va devoir progresser en deuxième partie de saison. Le club madrilène, désormais entraîné par Xabi Alonso, n’a pas véritablement réussi à exploser au cours des derniers mois de compétition. En attaque, si Kylian Mbappé a rayonné, ce n’est clairement pas le cas de ses deux compères habituels : Vinicius Jr et Rodrygo.

Rodrygo a galéré Il faut dire que le second a vécu un été compliqué. Souvent annoncé sur le départ, Rodrygo est finalement resté en Espagne. Mais en manque de confiance, l’ailier brésilien n’a que très peu joué sur ce début de saison 2025-2026. Dernièrement, le numéro 11 a toutefois affiché de belles performances, retrouvant toute sa qualité technique et de percussion.