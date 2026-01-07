Une star avec Kylian Mbappé, le Real Madrid confirme !

Depuis le début de saison, l’attaque du Real Madrid est essentiellement portée par Kylian Mbappé. L’attaquant français se régale, mais manque de soutien dans le dernier tiers. En retrait sur ces derniers mois, Rodrygo se sent beaucoup mieux. En interne, Madrid estime que la star brésilienne est de retour à son meilleur niveau.
Le Real Madrid va devoir progresser en deuxième partie de saison. Le club madrilène, désormais entraîné par Xabi Alonso, n’a pas véritablement réussi à exploser au cours des derniers mois de compétition. En attaque, si Kylian Mbappé a rayonné, ce n’est clairement pas le cas de ses deux compères habituels : Vinicius Jr et Rodrygo.
Rodrygo a galéré
Il faut dire que le second a vécu un été compliqué. Souvent annoncé sur le départ, Rodrygo est finalement resté en Espagne. Mais en manque de confiance, l’ailier brésilien n’a que très peu joué sur ce début de saison 2025-2026. Dernièrement, le numéro 11 a toutefois affiché de belles performances, retrouvant toute sa qualité technique et de percussion.
La star brésilienne de retour en force
Du côté du Real Madrid, on se réjouit forcément d’un tel regain de forme de Rodrygo. Comme l’indique MARCA, les Merengue estiment que le Brésilien a retrouvé toute son envie et toute sa qualité, et qu’il est désormais de retour à son meilleur niveau. De quoi accompagner et soutenir Kylian Mbappé sur le front offensif...