Kylian Mbappé : La grosse accusation à l’étranger !

Pierrick Levallet

Ce dimanche, le Real Madrid a été privé de Kylian Mbappé. Touché à un genou, le capitaine de l’équipe de France va manquer trois semaines de compétition. Xabi Alonso s’est alors tourné vers Gonzalo Garcia, qui a inscrit un triplé contre le Real Betis (5-1). En Espagne, on s’est alors permis une accusation contre le capitaine de l’équipe de France.

Le Real Madrid n’a pas pu compter sur Kylian Mbappé ce dimanche contre le Real Betis. Touché à un genou, le capitaine de l’équipe de France va rester au repos trois semaines. Xabi Alonso s’est alors tourné vers Gonzalo Garcia pour occuper la pointe de son attaque. Et l’attaquant de 21 ans a inscrit un triplé dans la large victoire madrilène (5-1).

«Mbappé veut marquer lui-même les buts» En Espagne, on s’est alors étonné du peu de temps de jeu de Gonzalo Garcia depuis le début de saison. Anton Meana s’est même permis une accusation contre Kylian Mbappé. « C'est difficile pour Xabi Alonso de mettre Gonzalo avec Mbappé car Mbappé veut marquer lui-même les buts, pas que quelqu'un d'autre le fasse et Gonzalo met beaucoup de buts » a lancé le journaliste au micro de la Cadena SER.