Kylian Mbappé remplacé : C'est validé au Real Madrid !

Ancien grand espoir du Real Madrid, Javier Portillo s'est prononcé sur l'éclosion d'un autre attaquant issu du Castilla à savoir Gonzalo Garcia, auteur d'un triplé contre le Betis en l'absence de Kylian Mbappé. Et selon Portillo, le jeune Madrilène doit absolument avoir plus de temps de jeu.

Touché au genou, Kylian Mbappé était absent pour le match contre le Betis. C'est ainsi que Gonzalo Garcia était aligné à la point de l'attaquant du Real Madrid et il a brillé, inscrivant même un triplé (5-1). De quoi faire dire à Javier Portillo qu'il doit être plus utilisé, malgré la présence de Kylian Mbappé.

Gonzalo Garcia crève l'écran « C'est un joueur très fort dans les duels, un avant-centre qui sait s'associer dans le jeu. Il est très bon dans le jeu aérien et c'est un attaquant ambitieux et affamé. Il marque des buts, mais pas seulement, il fait aussi beaucoup de travail défensif. Il faut lui donner plus d'opportunités », lâche l'ancien attaquant du Real Madrid dans les colonnes de AS, avant de poursuivre.