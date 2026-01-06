Zidane : La terrible rupture en coulisses

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Zinedine Zidane a fait partie d'une époque qui a fait rêver les amoureux du football. Supporter du Real Madrid ou non, le fait de voir Zidane, Ronaldo, Luis Figo ou encore David Beckham dans le même effectif faisait son effet. Néanmoins, il y en a eu un assez néfaste en coulisses au sein du vestiaire du Real Madrid. Fernando Morientes a témoigné.

Florentino Pérez a pris les rênes du Real Madrid en 2000. Pour son premier mercato, son plan était clair : mettre sur pied une équipe de Galactiques et tout a commencé avec le transfert de Luis Figo du FC Barcelone vers le Real Madrid. Ce qui lui avait valu le surnom de Judas. Par la suite, Zinedine Zidane débarquait en 2001, ce fut ensuite au tour de Ronaldo un an plus tard et enfin de David Beckham en 2003.

«Avant, nous étions tous égaux, nous nous battions pour la même cause» Fernando Morientes est arrivé bien avant le début de l'ère des Galactiques en 1997. Dans une vieille interview notamment diffusée par Sky Sports, l'ex-buteur espagnol de l'AS Monaco et de l'OM a souligné à quel point tout a basculé au moment où les Galactiques ont débarqué. « Disons que le vestiaire a un peu changé. Avant, nous étions tous égaux, nous nous battions pour la même cause ».