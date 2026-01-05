Kylian Mbappé : Le divorce confirmé avec une superstar !

Pierrick Levallet

Vinicius Jr n’y arrive plus au Real Madrid. Depuis quelques temps maintenant, l’international auriverde est dans l’ombre de Kylian Mbappé. Et l’attaquant de 25 ans n’arrive pas à s’en sortir. Ce dimanche, le Brésilien avait l’occasion de prouver qu’il pouvait briller en l’absence du capitaine de l’équipe de France, blessé.

Vinicius Jr n'a pas brillé contre le Real Betis Seulement, Vinicius Jr n’aura pas pesé sur la rencontre malgré la large victoire du Real Madrid (5-1). Alors que Gonzalo Garcia s’est illustré par un triplé, l’ailier brésilien s’est éteint au fil du match. Xabi Alonso l’a même fait sortir à la 77e minute de jeu en le remplaçant par Franco Mastantuono.