Real Madrid : Le successeur de Mbappé déjà trouvé ?

A 21 ans, Gonzalo Garcia a une fois de plus su suppléer Kylian Mbappé. Comme à la Coupe du monde des clubs lors des absences de l'attaquant numéro un du Real Madrid, Garcia avait répondu présent. Face au Betis Séville, le gamin de l'académie madrilène a signé un coup du chapeau. Rien que ça.

Touché au ligament externe d'un genou, Kylian Mbappé était aux abonnés absents dans le onze de départ de Xabi Alonso dimanche au cours de la réception du Betis Séville au Santiago Bernabeu. Il a toutefois été aperçu dans les tribunes, l'occasion de témoigner de la copie somme toute parfaite de son remplaçant Gonzalo Garcia à la pointe de l'attaque merengue.

Mbappé absent ? Triplé pour Garcia Faciles vainqueurs de l'équipe andalouse, les hommes de Xabi Alonso ont été mis sur d'excellents rails grâce à Gonzalo Garcia auteur de trois des cinq buts marqués face aux visiteurs (5-1). L'attaquant de 20 ans formé au club avait déjà pallier l'absence de Kylian Mbappé au début de la Coupe du monde des clubs en juin dernier aux Etats-Unis.