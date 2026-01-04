Kylian Mbappé : Coup de coeur en Espagne, tout est révélé !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Après seulement une saison passée ensemble, Rodrygo Goes et Kylian Mbappé auraient pu être séparés pendant le mercato estival. Il n'en a finalement rien été, ce qui a fait le bonheur de l'attaquant brésilien qui a clamé son affection pour le numéro 10 du Real Madrid à plusieurs reprises.

Au Real Madrid, Kylian Mbappé est devenu le numéro 10 dans la foulée du départ de Luka Modric pour l'AC Milan à la dernière intersaison. Une grosse responsabilité repose sur ses épaules au vu de l'héritage laissé par le Croate lors de ses 13 saisons passées à la Casa Blanca. En parallèle, Rodrygo Goes aurait pu quitter le club merengue au vu des rumeurs de transfert à Manchester City ou bien au PSG, sans oublier Arsenal.

Rodrygo reste au Real Madrid, la love story continue avec Mbappé Finalement, l'international brésilien de 24 ans a poursuivi son aventure madrilène entamée en 2019 et ne devrait absolument pas y mettre un terme lors de ce mercato hivernal. C'est la garantie donnée par le journaliste Fabrizio Romano par le biais de sa chaîne YouTube ces dernières heures. Que ce soit le joueur et son agent ou bien les dirigeants du Real Madrid, tous seraient sur la même longueur d'onde au sujet de leur continuité. Il en va de même pour Xabi Alonso qui serait satisfait du rendement de son attaquant depuis deux mois.