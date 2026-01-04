Kylian Mbappé, c’est terminé avec une star ?

Pierrick Levallet

Kylian Mbappé va manquer trois semaines de compétition. Touché au genou, le capitaine de l’équipe de France va naturellement manquer au Real Madrid, qui devrait s’en remettre à Vinicius Jr en attendant le retour de l’attaquant de 27 ans. Et cela pourrait bien signer la fin du calvaire pour le Brésilien.

Kylian Mbappé va manquer au Real Madrid. Le capitaine de l’équipe de France souffre du ligament externe d’un genou et va donc manquer trois semaines de compétition. Pour les Merengue, c’est un terrible coup dur tant l’ancien du PSG marchait sur l’eau depuis le début de saison (29 buts en 24 rencontres toutes compétitions confondues). La Casa Blanca devrait donc s’en remettre à un certain Vinicius Jr désormais.

Le calvaire de Vinicius Jr au Real Madrid bientôt terminé ? Comme le rapporte AS, le Real Madrid espère que l’international auriverde retrouvera rapidement son meilleur niveau en l’absence de Kylian Mbappé. Les pensionnaires de la Liga voudraient qu’il redevienne la star incontournable qu’il était sous les ordres de Carlo Ancelotti. Vinicius Jr se plaignait d’avoir été relégué dans l’ombre du champion du monde 2018. Dès ce dimanche contre le Real Betis, il aura l’occasion de prouver qu’il mérite d’être au premier plan.