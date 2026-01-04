Kylian Mbappé : Le Ballon d'or arrive ?

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Kylian Mbappé chasse le Ballon d'or depuis plusieurs années, mais n'a toujours pas pu poser ses mains sur le Saint-Graal individuel. Son ami Ousmane Dembélé a été sacré en septembre dernier et Rodri était son prédécesseur. L'international espagnol serait susceptible de rejoindre Mbappé au Real Madrid selon la presse ibérique. Explications.

Entre sa blessure au genou contractée en septembre 2024 et ses pépins physiques à l'aine et aux ischio-jambiers depuis, Rodri a grandement disparu des radars pendant un peu plus d'un an désormais. Jeudi soir, le Ballon d'or 2024 a signé son retour au retour des vestiaires au Stadium of Light après la mi-temps entre Sunderland et Manchester City. Une entrée en jeu saluée par son coach Pep Guardiola qui n'a pas été avare d'éloges à son égard.

Rodri dans le viseur du Real Madrid pour l'été Le milieu de terrain a bonifié l'entrejeu et l'animation de Manchester City malgré le nul concédé sur le terrain des Black Cats (0-0). Un retour en forme qui arrive à point nommé pour Pep Guardiola et ses hommes en pleine course au titre de Premier League et pour Rodri à l'approche de la Coupe du monde 2026 avec la sélection espagnole sur le sol nord-américain.