Catastrophe avec Kylian Mbappé, le coupable est désigné !

Blessé au genou, Kylian Mbappé n’a pas hésité à forcer malgré la douleur afin d’égaler le record de Cristiano Ronaldo. Le Français en paye aujourd’hui les conséquences et voilà qu’il n’échappe pas aux critiques. Mais dans cette histoire, Xabi Alonso n’est également pas exempt de tout reproche. C’est ainsi que l’entraîneur du Real Madrid en prend aussi pour son grade après la blessure de Mbappé.

Fin 2025, Kylian Mbappé n’avait qu’un objectif en tête : le record de Cristiano Ronaldo de buts sur une année civile avec le Real Madrid. Alors que le Français a égalé le quintuple Ballon d’Or, ça n’a pas été sans conséquence. En effet, Mbappé s’est forcé à jouer malgré une douleur au genou. Résultat : ça s’est aggravé pour le numéro 10 merengue, aujourd’hui indisponible pour plusieurs semaines.

« Xabi Alonso est entièrement responsable » Alors que Kylian Mbappé est vivement critiqué pour avoir forcer sur son genou, son entraîneur au Real Madrid, Xabi Alonso, est également ciblé par les attaques. Au micro de Radio Marca, Javier Tintó a ainsi lâché : « Ce record ne voulait rien dire et Xabi Alonso est entièrement responsable de cela. C'est à l'entraîneur de recadrer les joueurs et de leur dire ce qu'ils ont à faire ».