Kylian Mbappé : Son vilain défaut balancé en direct à l’étranger !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Ce dimanche, le Real Madrid retrouve le chemin de la Liga. Une rencontre face au Betis Séville est prévue mais voilà que Xabi Alonso devra faire sans son meilleur buteur : Kylian Mbappé. En effet, le Français est touché au genou et indisponible pendant un moment. Une blessure qui vaut d’ailleurs à Mbappé de vives critiques…

Pour le Real Madrid, il va falloir débuter l’année 2026 sans Kylian Mbappé. En effet, le Français est blessé au genou et absent donc pour quelques semaines. Cela faisait maintenant un moment que le numéro 10 merengue souffrait, mais voilà que Mbappé a tout de même forcé malgré la douleur afin notamment d’aller chercher le record de Cristiano Ronaldo de buts sur une année civile avec le Real Madrid, qu’il a d’ailleurs égalé. Il en paye toutefois aujourd’hui le prix.

« Chacun ne pense qu'à soi » Kylian Mbappé a pris le risque de se blesser longuement et son corps n’a donc pas tenu. De quoi en faire rager plus d’un en Espagne. C’est ainsi qu’au micro de Radio Marca, le journaliste Pablo Pinto a pointé du doigt le côté égoïste de Mbappé : « Après ce qu'a fait Mbappé, jouer 90 minutes pour un record sans aucune importance, il est inutile de se plaindre à nouveau du calendrier et des nouvelles compétitions qui ont été ajoutées... Il est devenu clair que chacun ne pense qu'à soi ».