Kylian Mbappé en couple ? Il balance la vérité !

Si Kylian Mbappé se fait très discret sur sa vie privée et notamment sa vie amoureuse, il n'empêche que certaines informations apparaissent parfois. Ainsi, dernièrement, il a notamment été question d'un date entre la star du Real Madrid et Isabeau De la Tour, influenceuse et ancienne candidate de télé-réalité. Qu'en est-il alors de leur histoire ?

A-t-on assisté à la naissance d'une idylle entre Kylian Mbappé et Isabeau De la Tour ? Sur ses réseaux sociaux, c'est Aqababe qui avait révélé ce rapprochement entre la star du Real Madrid et l'influenceuse, expliquant : « J’ai entendu dire par rapport à une restauratrice, celle qui détient un restaurant sur Paris, dans une petite salle privée, que Mbappé aurait capté Isabeau, et ils sont sortis du restaurant ensemble ».

« C’était vraiment private, en mode date » « Je ne suis pas là à vous dire quoi ou qu’est-ce, je ne sais pas s’il lui a fait des choses ou quoi, je ne peux pas vous dire. Je n’étais pas avec eux. Ils ont mangé ensemble dans une salle privée, ils ne voulaient pas de snap, rien du tout. C’était vraiment private, en mode date », avait-il ensuite continué.