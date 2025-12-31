Kylian Mbappé : Il retourne déjà chez son ex !

C'est désormais officiel, Gaël Clichy est le nouvel entraîneur du Stade Malherbe Caen, le club qui appartient à Kylian Mbappé. Et pour sa première interview en tant que coach du club normand, l'ancien joueur d'Arsenal a choisi RMC et Génération After, son ancienne maison.
Nouvel entraîneur du Stade Malherbe Caen, Gaël Clichy va découvrir son premier rôle d'entraîneur principal après avoir été notamment l'adjoint de Thierry Henry avec l'équipe de France Espoirs. Et avant de s'asseoir sur le banc du club qui appartient à Kylian Mbappé, Gaël Clichy s'était lancé dans une carrière de consultant dans l'After Foot. C'est donc sans surprise que pour sa première interview en tant qu'entraîneur de Caen, il a choisi de revenir dans son ex maison, livrant ses ambitions au micro de Génération After sur RMC.
Clichy nommé entraîneur du SM Caen...
« Le processus de recrutement a été long et minutieux de leur part et ça m'a plu. Ça a pris un long moment, c'était sur quelques semaines. Je leur ai donné deux noms d'entraineurs que je voudrais intégrer au staff. Seulement un des deux a été validé et ça va être très complémentaire avec ce qu'il y a déjà », confie l'ancien joueur d'Arsenal avant de poursuivre.
... et déjà de retour sur RMC
« Je n'ai pas du tout échangé ni rencontré Kylian Mbappé. J'ai rencontré un membre de sa famille mais j'ai surtout rencontré les personnes qui seront avec moi au quotidien. On m'a fait me sentir bien et les objectifs ont matché assez rapidement. Je me sens soutenu et avec de la rigueur et de l'exigence on va arriver à quelque chose. De toute manière, un club comme Caen avec la structure qu'il y a autour du club, c'est fantastique », ajoute Gaël Clichy.