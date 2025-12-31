Kylian Mbappé : Il retourne déjà chez son ex !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

C'est désormais officiel, Gaël Clichy est le nouvel entraîneur du Stade Malherbe Caen, le club qui appartient à Kylian Mbappé. Et pour sa première interview en tant que coach du club normand, l'ancien joueur d'Arsenal a choisi RMC et Génération After, son ancienne maison.

Nouvel entraîneur du Stade Malherbe Caen, Gaël Clichy va découvrir son premier rôle d'entraîneur principal après avoir été notamment l'adjoint de Thierry Henry avec l'équipe de France Espoirs. Et avant de s'asseoir sur le banc du club qui appartient à Kylian Mbappé, Gaël Clichy s'était lancé dans une carrière de consultant dans l'After Foot. C'est donc sans surprise que pour sa première interview en tant qu'entraîneur de Caen, il a choisi de revenir dans son ex maison, livrant ses ambitions au micro de Génération After sur RMC.

Clichy nommé entraîneur du SM Caen... « Le processus de recrutement a été long et minutieux de leur part et ça m'a plu. Ça a pris un long moment, c'était sur quelques semaines. Je leur ai donné deux noms d'entraineurs que je voudrais intégrer au staff. Seulement un des deux a été validé et ça va être très complémentaire avec ce qu'il y a déjà », confie l'ancien joueur d'Arsenal avant de poursuivre.