Kylian Mbappé : C'est terminé, il quitte RMC !

En quelques mois, Gaël Clichy a connu les Jeux Olympiques de Paris 2024 avec Thierry Henry sur le banc de la délégation française à un poste d'entraîneur d'un club mythique en France : le Stade Malherbe de Caen. Clichy a répondu favorablement à l'approche du clan Mbappé, propriétaire de l'institution normande, après quelques apparitions sur RMC.
Gaël Clichy a roulé sa bosse pendant plusieurs années avant de recevoir le poste d'entraîneur numéro un qu'il attendait tant. Dans un rôle hybride de joueur / coach à Basaksehir et au FC Servette, l'ex-international français avait retrouvé son ancien coéquipier d'Arsenal : Thierry Henry en équipe de France Espoirs et olympique pour les JO de Paris 2024.
Gaël Clichy, d'assistant de Thierry Henry à numéro un
Depuis quelques mois et le départ de Thierry Henry des Espoirs, Gaël Clichy était sans job et recherchait chaussure à son pied. A plusieurs reprises, il est intervenu sur les ondes de RMC. D'abord en tant qu'invité de l'émission Génération After au mois de septembre puis comme consultant pour l'After Foot ces dernières semaines. Clichy a, ce lundi 29 décembre, reçu son cadeau de Noël un peu en retard de la part de la famille Mbappé.
Après un passage chez RMC, Gaël Clichy dit oui à l'appel de la famille Mbappé à Caen
Kylian Mbappé et Coalition Capital sont les propriétaires du Stade Malherbe de Caen depuis un an désormais. Le club normand a été relégué en National au terme de la saison passée et change une fois de plus de coach. Maxime d'Ornano a été limogé par le clan Mbappé et donc remplacé par Gaël Clichy comme le communiqué du SM Caen l'assure ce lundi après-midi. Le principal intéressé sera accompagné de Marvin Esor. Après avoir été l'assistant de Thierry Henry, Clichy est enfin le numéro un.