Kylian Mbappé : C'est terminé, il quitte RMC !

En quelques mois, Gaël Clichy a connu les Jeux Olympiques de Paris 2024 avec Thierry Henry sur le banc de la délégation française à un poste d'entraîneur d'un club mythique en France : le Stade Malherbe de Caen. Clichy a répondu favorablement à l'approche du clan Mbappé, propriétaire de l'institution normande, après quelques apparitions sur RMC.

Gaël Clichy a roulé sa bosse pendant plusieurs années avant de recevoir le poste d'entraîneur numéro un qu'il attendait tant. Dans un rôle hybride de joueur / coach à Basaksehir et au FC Servette, l'ex-international français avait retrouvé son ancien coéquipier d'Arsenal : Thierry Henry en équipe de France Espoirs et olympique pour les JO de Paris 2024.

Gaël Clichy, d'assistant de Thierry Henry à numéro un Depuis quelques mois et le départ de Thierry Henry des Espoirs, Gaël Clichy était sans job et recherchait chaussure à son pied. A plusieurs reprises, il est intervenu sur les ondes de RMC. D'abord en tant qu'invité de l'émission Génération After au mois de septembre puis comme consultant pour l'After Foot ces dernières semaines. Clichy a, ce lundi 29 décembre, reçu son cadeau de Noël un peu en retard de la part de la famille Mbappé.