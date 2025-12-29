Un proche de Thierry Henry avec Kylian Mbappé : C'est officiel !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Afin de redresser la barre après une première moitié de saison très décevante, le SM Caen a décidé de profiter de la trêve pour changer d'entraîneur. Le club qui appartient à Kylian Mbappé a ainsi annoncé le départ de Maxime D'Ornano et le nom de son successeur dans la foulée. Il s'agit de Gaël Clichy, l'ancien adjoint de Thierry Henry avec les Espoirs.

Alors que le Stade Malherbe Caen connaît une saison difficile en National avec une dixième place à la trêve, la direction du club qui appartient à Kylian Mbappé a décidé de prendre les choses en mains afin d'inverser la tendance durant le seconde partie de saison. C'est ainsi, que les Normands ont officialisé le départ de leur entraîneur Maxime D'Ornano.

Caen se sépare de Maxime D'Ornano... « Le Stade Malherbe Caen annonce la fin de sa collaboration avec Maxime d’Ornano, entraîneur de l’équipe première depuis le début de la saison. Malgré l’engagement dont il a fait preuve au quotidien, le Club a souhaité engager une nouvelle dynamique sportive pour la deuxième partie de saison. Le SM Caen remercie Maxime d’Ornano pour son investissement et lui souhaite le meilleur pour la suite de sa carrière », peut-on lire dans le communiqué officiel du SM Caen. Et le club normand n'a pas perdu de temps pour officialiser le nom de son successeur.