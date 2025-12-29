Kylian Mbappé : La séparation est officielle !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

En plus de sa carrière de joueur, Kylian Mbappé gère en parallèle le Stade Malherbe Caen dont il est le propriétaire depuis quelques mois par le biais de sa holding. Et alors que le club normand connaît une saison compliquée en National, la direction a décidé de se séparer de son entraîneur Maxime d'Ornano.

Depuis qu'il est devenu propriétaire du Stade Malherbe Caen par le biais de sa holding, Kylian Mbappé enchaîne les galères. Le club normand, relégué en National la saison dernière, ne s'en sort pas et vit un nouvel exercice compliquée qui a poussé la direction à prendre une décision radicale en se séparant de son entraîneur Maxime D'Ornano, pourtant arrivé en début de saison.

Caen se sépare de son entraîneur « Le Stade Malherbe Caen annonce la fin de sa collaboration avec Maxime d’Ornano, entraîneur de l’équipe première depuis le début de la saison. Malgré l’engagement dont il a fait preuve au quotidien, le Club a souhaité engager une nouvelle dynamique sportive pour la deuxième partie de saison », a confirmé le SM Caen par le biais d'un communiqué officiel.