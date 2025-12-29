Zinedine Zidane avec sa femme : La déclaration d'amour à l'étranger !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Présent au Maroc, Zinedine Zidane ne manque rien des prestations de son fils qui brille dans les buts de l'Algérie. L'ancien numéro 10 des Bleus était présent en compagnie de sa femme dimanche dans les tribunes du Stade Prince Moulay Hassan de Rabat dimanche. De quoi ravir Luca Zidane.

Sélectionné pour disputer la CAN qui se déroule actuellement au Maroc, Luca Zidane est même titulaire dans les buts de l'Algérie. Et ses prestations ont conquis tout un peuple. En effet, les Fennecs sont déjà assurés d'être au rendez-vous des huitièmes de finale après les victoires face au Soudan (3-0) et au Burkina Faso (1-0). A chaque fois sous les yeux de Zinedine Zidane et sa femme Véronique, tous deux présents une nouvelle fois dimanche dans les tribunes du Stade Prince Moulay Hassan de Rabat. De quoi ravir Luca Zidane.

Luca Zidane brille devant ses parents « Comme tout le peuple algérien, ils sont là derrière nous, ils nous poussent. C’est important pour nous de les avoir avec nous. On fait le maximum pour les rendre fiers », confie-t-il en zone mixte après la victoire face au Burkina Faso (1-0) avant de répéter sa fierté de porter les couleurs algériennes durant cette CAN.