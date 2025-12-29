Zinedine Zidane avec sa femme : La déclaration d'amour à l'étranger !

Présent au Maroc, Zinedine Zidane ne manque rien des prestations de son fils qui brille dans les buts de l'Algérie. L'ancien numéro 10 des Bleus était présent en compagnie de sa femme dimanche dans les tribunes du Stade Prince Moulay Hassan de Rabat dimanche. De quoi ravir Luca Zidane.
Sélectionné pour disputer la CAN qui se déroule actuellement au Maroc, Luca Zidane est même titulaire dans les buts de l'Algérie. Et ses prestations ont conquis tout un peuple. En effet, les Fennecs sont déjà assurés d'être au rendez-vous des huitièmes de finale après les victoires face au Soudan (3-0) et au Burkina Faso (1-0). A chaque fois sous les yeux de Zinedine Zidane et sa femme Véronique, tous deux présents une nouvelle fois dimanche dans les tribunes du Stade Prince Moulay Hassan de Rabat. De quoi ravir Luca Zidane.
Luca Zidane brille devant ses parents
« Comme tout le peuple algérien, ils sont là derrière nous, ils nous poussent. C’est important pour nous de les avoir avec nous. On fait le maximum pour les rendre fiers », confie-t-il en zone mixte après la victoire face au Burkina Faso (1-0) avant de répéter sa fierté de porter les couleurs algériennes durant cette CAN.
«C’est important de les avoir avec nous»
« On est très contents de cette qualification, d’être assurés de finir premiers. C’est une fierté pour moi de pouvoir défendre mon pays et jouer cette CAN. En plus avec une qualification et deux victoires, je suis très content. Je me sens bien, l’équipe aussi, on est en confiance et on va préparer ce troisième match, il est important pour se préparer pour les huitièmes. On était contents de cette qualification, comme premiers en plus. On a fait un très gros match, surtout dans l’impact physique, c’était un match compliqué. Ils ont poussé à la fin », ajoute Luca Zidane.