Nouvelle aventure pour Zidane : L'histoire d'amour est confirmée !

Convoqué pour la CAN qui se dispute actuellement au Maroc, Luca Zidane a été propulsé titulaire dans les buts de l'Algérie, seulement quelques semaines après avoir acté son changement de nationalité sportive. Et les Fennecs sont déjà sous le charme du fils de Zinedine Zidane. Le début d'une belle histoire d'amour.

Il y a encore quelques mois, Luca Zidane n'était même pas sélectionnable avec l'Algérie. Mais après un changement de nationalité sportive, le fils de l'ancien numéro 10 des Bleus a finalement décidé d'opter pour les Fennecs. Arrivé sur la pointe des pieds, le portier de Grenade est finalement titulaire à la CAN où l'Algérie est déjà qualifiée pour les huitièmes de finale après ses deux victoires. Après le succès contre le Burkina Faso (1-0) dimanche, Luca Zidane a confirmé sa fierté d'évoluer pour l'Algérie.

Luca Zidane, la belle histoire en Algérie « On est très contents de cette qualification, d’être assurés de finir premiers. C’est une fierté pour moi de pouvoir défendre mon pays et jouer cette CAN. En plus avec une qualification et deux victoires, je suis très content », a-t-il confié en zone mixte après le match, avant de poursuivre.