«Je n’ai rien vu venir» : L’accident qui fait vivre un calvaire à Bixente Lizarazu

Champion du monde avec l’équipe de France de football en 1998, Bixente Lizarazu est également un grand pratiquant de surf. Il y a quelques années, le consultant de TF1 avait été victime d’un accident sur une « vague puissante », l’obligeant à rester immobiliser de longues semaines.
Connu pour sa carrière dans le football, Bixente Lizarazu est également un grand passionné de surf depuis l’enfance. « Ce n'est pas seulement un sport, mais un style de vie qui mêle le plaisir de pratiquer, le rapport à la mer et la passion du voyage », expliquait le natif de Saint-Jean-de-Luz en 2018, dans les colonnes du Parisien. « Je devais avoir 10 ans, c'était l'été, je passais mes vacances au club Mickey, à Hendaye, sur la côte Basque. J'étais déjà très branché par la compétition. Je disputais les concours Mickey et je pleurais beaucoup quand je perdais (rires) ! Mon père m'a offert ma première planche en prétendant qu'elle venait d'Hawaii. Et je l'ai cru, alors qu'elle était « made in Hendaye » ! »
Lizarazu victime d'un accident de surf
Mais la pratique du surf peut parfois avoir de lourdes conséquences. En février 2019, Bixente Lizarazu avait connu une grosse frayeur en mer, s’en tirant avec une « rupture tendon muscle de la partie arrière de la cuisse ». Trois mois plus tard, l’ancien joueur du Bayern et de l’OM avait pris la parole sur ses réseaux sociaux.
« Comme si on m’avait planté un coup de couteau »
« Accident de surf sur une vague puissante qui m’a plié en 2. Je n’ai rien vu venir. Je me rappelle seulement m’être retrouvé sous l’eau avec une énorme douleur en haut de la cuisse, comme si on m’avait planté un coup de couteau. L’opération a été suivie d’une immobilisation avec attelle et béquilles pendant 6 semaines. Ce fut la partie un peu longue et pénible... Puis la rééducation par étape, avait écrit Bixente Lizarazu sur son compte Instagram. Je suis resté calme et patient… étonnamment. Le début de la sagesse. Pour bien récupérer, on n’a pas le choix. Il faut faire sa rééducation avec application, discipline et motivation. J’ai vu que certains d’entre vous sont en rééducation comme moi. Alors je pense à vous. J’espère vous donner de l’énergie et vous montrer le chemin. N’oubliez jamais. Travail. Patience. Pas à pas. Homme sage. » Cet accident l’avait notamment privé d’un déplacement en Moldavie, commentant le match des Bleus sur TF1 en cabine avec Grégoire Margotton.