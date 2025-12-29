«Je n’ai rien vu venir» : L’accident qui fait vivre un calvaire à Bixente Lizarazu

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Champion du monde avec l’équipe de France de football en 1998, Bixente Lizarazu est également un grand pratiquant de surf. Il y a quelques années, le consultant de TF1 avait été victime d’un accident sur une « vague puissante », l’obligeant à rester immobiliser de longues semaines.

Connu pour sa carrière dans le football, Bixente Lizarazu est également un grand passionné de surf depuis l’enfance. « Ce n'est pas seulement un sport, mais un style de vie qui mêle le plaisir de pratiquer, le rapport à la mer et la passion du voyage », expliquait le natif de Saint-Jean-de-Luz en 2018, dans les colonnes du Parisien. « Je devais avoir 10 ans, c'était l'été, je passais mes vacances au club Mickey, à Hendaye, sur la côte Basque. J'étais déjà très branché par la compétition. Je disputais les concours Mickey et je pleurais beaucoup quand je perdais (rires) ! Mon père m'a offert ma première planche en prétendant qu'elle venait d'Hawaii. Et je l'ai cru, alors qu'elle était « made in Hendaye » ! »

Lizarazu victime d'un accident de surf Mais la pratique du surf peut parfois avoir de lourdes conséquences. En février 2019, Bixente Lizarazu avait connu une grosse frayeur en mer, s’en tirant avec une « rupture tendon muscle de la partie arrière de la cuisse ». Trois mois plus tard, l’ancien joueur du Bayern et de l’OM avait pris la parole sur ses réseaux sociaux.