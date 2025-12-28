Zinedine Zidane : L'incroyable déclaration d'amour !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Invité à se prononcer sur les joueurs qui l'ont marqué durant sa carrière, Mustapha Hadji a cité spontanément Zinedine Zidane. L'ancien international marocain fait une véritable déclaration d'amour à celui qui est largement pressenti pour devenir le futur sélectionneur des Bleus.

Légende du football française, Zinedine Zidane a marqué toute une génération, y compris parmi les joueurs. C'est ainsi que Mustapha Hadji déclare sa flamme à l'ancien numéro 10 des Bleus dont il est un très grand fan.

Hadji sous le charme de Zidane « Zidane, c’est Zidane… Il a eu des difficultés, comme tout le monde. S’il ne te fait pas la saison qu’il a faite à Bordeaux, je ne sais pas s’il serait allé en équipe de France, et s’il aurait fait la carrière qu’il a faite. Zidane, c’est phénoménal. Humainement, sincèrement… C’est quelqu’un de bon. On peut dire qu’il a un caractère, qu’il a fait des choses, un coup de boule… », lâche-t-il au micro du podcast Kampo, avant de poursuivre.