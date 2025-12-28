Zinedine Zidane : L'incroyable déclaration d'amour !

Invité à se prononcer sur les joueurs qui l'ont marqué durant sa carrière, Mustapha Hadji a cité spontanément Zinedine Zidane. L'ancien international marocain fait une véritable déclaration d'amour à celui qui est largement pressenti pour devenir le futur sélectionneur des Bleus.
Légende du football française, Zinedine Zidane a marqué toute une génération, y compris parmi les joueurs. C'est ainsi que Mustapha Hadji déclare sa flamme à l'ancien numéro 10 des Bleus dont il est un très grand fan.
Hadji sous le charme de Zidane
« Zidane, c’est Zidane… Il a eu des difficultés, comme tout le monde. S’il ne te fait pas la saison qu’il a faite à Bordeaux, je ne sais pas s’il serait allé en équipe de France, et s’il aurait fait la carrière qu’il a faite. Zidane, c’est phénoménal. Humainement, sincèrement… C’est quelqu’un de bon. On peut dire qu’il a un caractère, qu’il a fait des choses, un coup de boule… », lâche-t-il au micro du podcast Kampo, avant de poursuivre.
«Ce qu’il dégage, ce qu’il est, bravo, je ne peux qu’être fan»
« Mais humainement, je le sais, c’est quelqu’un de bon, et je ne parle même pas du football… Ce qu’il dégage, ce qu’il est, bravo, je ne peux qu’être fan. J’ai été supporter de Zidane pendant toute sa carrière. C’était ma référence. J’ai un an et demi de plus que lui. Zidane a été à la Juve, j’ai supporté la Juve. Il a été Bordeaux, j’ai aimé Bordeaux. Il a été au Real Madrid, j’ai supporté le Real. C’est comme ça. On a grandi comme ça, c’est une autre éducation. Quand on voit un frère comme Zizou, c’est automatique, c’est naturel », ajoute Mustapha Hadji.